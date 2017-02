Ismaning – HSE24 überzeugt in aktueller Verbraucherstudie: Der Webshop des Ismaninger Onmichannel-Retailers wurde erneut mit dem Deutschen Online-Handels-Award ausgezeichnet. 2016 noch auf dem dritten Platz, erreichte das Homeshopping-Unternehmen in diesem Jahr den Spitzenplatz in der Kategorie „Generalisten“ und setzte sich gegen Amazon und Klingel durch. Bereits zum sechsten Mal wurde der Preis vom Handelsforschungsinstitut ECC Köln, dem Management Forum der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH und dem Handelsverband Deutschland (HDE) im Rahmen des Online Handel Kongresses vergeben. Grundlage der Auszeichnung ist die Studie „Erfolgsfaktoren im E-Commerce Vol. 6 – Deutschlands Top-Online-Shops aus Kundensicht“, die das ECC Köln in Zusammenarbeit mit der E-Commerce Agentur dotSource herausgegeben hat.

Im Rahmen der repräsentativen Verbraucherbefragung wurden über 8.000 Kundenmeinungen zu 79 Webshops eingeholt. Dabei stand die Zufriedenheitsbewertung der Kunden hinsichtlich der sechs Erfolgsfaktoren Website & Usability, Sortiment, Preis-Leistung, Service, Bezahlung & Check-out sowie Versand & Lieferung im Mittelpunkt der Untersuchung. Die Auszeichnungen der Top 3 in insgesamt sieben Kategorien wurden gestern Abend auf dem Online Handel Kongress in Berlin vergeben. Für HSE24 nahm Vicky Giourga, Bereichsleiterin Customer Experience, Supply Chain & Studio Operations und Mitglied der Geschäftsleitung, den Preis entgegen.

„Platz 1 beim Deutschen Online-Handels-Award bestätigt unsere Strategie, das Geschäftsmodell von HSE24 konsequent auf die Erwartungen unserer Kunden auszurichten und stets ein modernes, inspirierendes Shopping- und Serviceerlebnis zu bieten“, sagt Vicky Giourga. „Die Auszeichnung ist für uns ein Grund zur Freude und Ansporn zugleich, auch in Zukunft kanalübergreifend und konsistent Kundenerlebnisse zu schaffen und mit unseren Angeboten weiterhin nah am Markt und Kunden zu sein.“

Quelle: HSE24