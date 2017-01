Das Düsseldorfer Büro der Agentur Saatchi & Saatchi unterstützt von April 2017 an das Marketing-Team der Renault Deutschland AG in der werblichen Kommunikation. Saatchi & Saatchi gehört wie die bisherige Agentur Publicis Pixelpark dem Agenturverbund Publicis Communications an. Der Auftrag umfasst die Felder Klassische Werbung, Händlerkommunikation, digitale Kommunikation, Direktmarketing sowie die Kommunikation mit Bestandskunden.

„Mit Saatchi & Saatchi haben wir einen ortsnahen Partner gewonnen, der Exzellenz in der Automobilwerbung mit umfassenden Kompetenzen kombiniert. Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Publicis Communications haben wir eine Lösung gefunden, die unserem Bedarf nach engerer örtlicher Verzahnung zwischen Marketing-Team und Agentur gerecht wird. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Saatchi & Saatchi”, sagt Frank Niewöhner, Vorstand Marketing der Renault Deutschland AG.

„Publicis Communications arbeitet seit Jahrzehnten eng und partnerschaftlich mit Renault zusammen. Mit Saatchi & Saatchi konnten wir dem Wunsch Renaults nach größerer örtlicher Nähe gerecht werden und zugleich ein starkes Automobilteam präsentieren. Dieser Wechsel zeigt deutlich die Stärken unseres Agenturmodells, das auf dem Zusammenspiel starker Agenturmarken basiert”, sagt Horst Wagner, Chairman von Publicis Communications.

„Saatchi & Saatchi ist eine Agentur mit langjähriger Automobil-Expertise, die wir bereits für zahlreiche Weltmarken unter Beweis stellen konnten. Wir freuen uns sehr darauf, mit Renault einen der wichtigsten Kunden der Publicis Communications beim Erreichen ihrer ehrgeizigen Ziele zu begleiten”, sagt Christian Rätsch, CEO von Saatchi & Saatchi in Deutschland.

Quelle: Renault Presse-Service