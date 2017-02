Sindelfingen – Mercedes-Benz geht den nächsten Schritt in der Umsetzung seiner Elektro-Offensive: Das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen wird künftig Elektrofahrzeuge der neuen Produktmarke EQ produzieren. Darauf haben sich Unternehmen und Betriebsrat nach intensiven Verhandlungen verständigt.

„Das Werk Sindelfingen ist ein wichtiger Bestandteil in der Elektro-Offensive von Mercedes-Benz Cars und wird zum Kompetenzzentrum für Elektrofahrzeuge der Ober- und Luxusklasse weiterentwickelt“, so Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Produktion und Supply Chain Management. Die Elektrofahrzeuge werden auf einer eigens für batterieelektrische Modelle entwickelten Architektur basieren, die in jeder Hinsicht skalierbar und modellübergreifend einsetzbar ist.

Die gemeinsame Betriebsvereinbarung umfasst neben der Fertigung der neuen Elektrofahrzeuge auch die Produktion der Nachfolgebaureihe der aktuellen

E-Klasse. In diesem Zusammenhang steuert Sindelfingen künftig als Lead-Werk die Fertigung der S- und E-Klasse Baureihe innerhalb des weltweiten Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Cars.

Ergun Lümali, Betriebsratsvorsitzender Mercedes-Benz Werk Sindelfingen: „Für uns Betriebsräte und die Belegschaft ist es von großer Bedeutung, dass Elektrofahrzeuge in die Produktion der konventionellen Fahrzeuge am Standort Sindelfingen integriert werden. Die Vereinbarung ist ein weiterer Meilenstein in der Weiterentwicklung des Standorts Sindelfingen als Innovations- und Kompetenzzentrum für neue Technologien. Genauso entscheidend ist es, dass wir die Produktionskapazität am Standort absichern konnten. Diese Vereinbarung sichert insgesamt die Zukunft der Sindelfinger Mannschaft, die jeden Tag mit ihrer Leistung und ihrer hohen Flexibilität überzeugt.“

Bereits 2014 haben Werkleitung und Betriebsrat mit dem Zukunftsbild das Werk auf ein wettbewerbsfähiges Fundament gestellt. „Mit Blick auf die Elektromobilität schaffen wir für das Mercedes-Benz Werk Sindelfingen neue Perspektiven und schreiben das Zukunftsbild für unseren über 100 Jahre alten Traditionsstandort fort. Gemeinsam mit unserer hochmotivierten Mannschaft setzen wir neue Maßstäbe für die Elektromobilität in der Ober- und Luxusklasse“, so Michael Bauer, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz Werk Sindelfingen.

Des Weiteren haben sich Unternehmen und Betriebsrat darauf verständigt, Gespräche über die Erhöhung der Arbeitsflexibilität und die Effizienzsteigerung zu führen. Auf die neue Fahrzeuggeneration und weitere technologische Entwicklungen werden die Mitarbeiter in Form eines umfassenden Qualifizierungsprogrammes vorbereitet. In der Vereinbarung wurde darüber hinaus die weitere Beschäftigung von 125 befristeten Mitarbeitern für ein Jahr beschlossen.

Elektro-Offensive von Mercedes-Benz Cars

Alle Aktivitäten rund um die Elektromobilität fasst Mercedes-Benz Cars unter der neuen Produktmarke EQ zusammen und zeigt mit dem Concept EQ einen konkreten Ausblick auf eine völlig neue Fahrzeuggeneration. Bis 2025 will Mercedes-Benz Cars mehr als zehn Elektro-Pkw auf den Markt bringen: in allen Segmenten von smart bis zum großen SUV. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Anteil der Elektromodelle am Gesamtabsatz von Mercedes-Benz zwischen 15 und 25 Prozent liegen wird. Das hängt natürlich auch von der Entwicklung der Infrastruktur und der Kundenpräferenzen ab. Die Produktmarke EQ ist ein elementarer Bestandteil der Unternehmensstrategie für die Mobilität der Zukunft, die unter dem Begriff CASE zusammengefasst wird. Die vier Buchstaben stehen für die strategischen Säulen Vernetzung, autonomes Fahren, flexible Nutzung und elektrische Antriebe, die das Unternehmen konsequent vorantreibt und intelligent verbindet.

Quelle: Daimler AG