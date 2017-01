Bremen – Im Mercedes-Benz Werk Bremen hat die Serienproduktion des neuen E-Klasse Coupés begonnen. Das jüngste Mitglied der erfolgreichen E-Klasse Familie folgt auf die Limousine, das T-Modell und die Offroad-Variante All Terrain, die seit dem vergangenen Jahr im Werk Sindelfingen vom Band laufen. Außerdem wird die Langversion der neuen E-Klasse für den chinesischen Markt im Werk Peking gebaut.

„Mit dem Produktionsstart des E-Klasse Coupés verjüngen wir kontinuierlich unsere Modellpalette und sind weiter auf Wachstumskurs“, so Markus Schäfer, Mitglied des Bereichsvorstands Mercedes-Benz Cars, Produktion und Supply Chain Management. „Das neue Coupé bietet die intelligenteste Technik und hochwertige Ausstattungsmöglichkeiten für unsere Kunden. Diese Varianz setzen wir in der Produktion flexibel, effizient und in Top-Qualität um. In der Anlaufphase haben wir von der hervorragenden werkeübergreifenden Zusammenarbeit zwischen Sindelfingen und Bremen profitiert.“

Technisch basierend auf der Limousine markiert das sportlich-exklusive E-Klasse Coupé den nächsten Schritt bei der Weiterentwicklung der Designsprache von Mercedes-Benz. Gleichzeitig bietet es die Intelligenz der E-Klasse Familie mit umfassender Smartphone-Integration, Widescreen Cockpit und neusten Assistenzsystemen, die auf Wunsch unter anderem teilautomatisiertes Fahren erlauben. Kraftvolle Motoren mit niedrigen Abgaswerten und komfortable Fahrwerke mit selektivem Dämpfungssystem sorgen für ein sportlich-agiles Fahrerlebnis. Für Kunden ist das Coupé bereits bestellbar und wird ab Frühjahr 2017 ausgeliefert.

Integration im laufenden Serienbetrieb

Das neue E-Klasse Coupé läuft im Werk Bremen mit dem C-Klasse Coupé und dem C-Klasse Cabriolet flexibel von einem Band. Die Mannschaft hat innerhalb kürzester Zeit einen weiteren Anlauf im laufenden Serienbetrieb gemeistert, während am Standort unter Vollauslastung produziert wird. „Das neue E-Klasse Coupé ist ein weiteres Topmodell, das unsere Produktpalette im Mercedes-Benz Werk Bremen noch attraktiver und moderner macht“, sagt Peter Theurer, Standortverantwortlicher Mercedes-Benz Werk Bremen. „Die Vielfalt an Modellen setzen wir in Bremen mit einer hochflexiblen Produktion und intelligenten Fertigungskonzepten um, indem wir beispielsweise unsere Coupés und Cabriolets auf einer Linie laufen lassen. Die Bremer Mannschaft hat hier einmal mehr maximale Flexibilität, hohe Geschwindigkeit sowie von Anfang an Mercedes-Qualität geliefert.“

Im Werk Bremen werden aktuell zehn Modelle und damit die meisten Varianten innerhalb des Produktionsnetzwerks von Mercedes-Benz Cars produziert. Fahrzeuge „Made in Bremen“ werden bis Ende des Jahrzehnts die ganze Bandbreite an intelligenten Antrieben abdecken – vom klassischen Verbrennungsmotor über Plug-in-Hybride bis hin zu Brennstoffzellen- und Elektrofahrzeugen.

„Wir freuen uns mit den Kolleginnen und Kollegen über den gelungenen Produktionsstart des neuen E-Klasse Coupés und die damit verbundenen positiven Perspektiven für den Standort Bremen“, so Michael Peters, Vorsitzender des Betriebsrats Mercedes-Benz Werk Bremen. „Für die Bremer Belegschaft ist es immer etwas ganz Besonderes, ein neues Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Jeder Neuanlauf – und wir hatten in der Vergangenheit einige – zeigt, wie hochprofessionell und routiniert unsere Kolleginnen und Kollegen neue Herausforderungen meistern.“

Vielfaltige Ausstattung dank hochflexibler Produktion

Das neue E-Klasse Coupé bietet eine große Vielfalt an Ausstattungsvarianten und erfordert eine intelligente Produktion: Schon in der Entwicklungsphase wird die Realisierbarkeit der einzelnen Produktionsschritte durch die virtuelle Montage getestet. Ein Anlaufteam aus Bremen hat die Erfahrungen und das Know-how aus der Vorgängerbaureihe miteingebracht, um den Produktionsvorgang im Hinblick auf Effizienz und Ergonomie so optimal wie möglich zu gestalten.

Die kundenspezifische Fahrzeugfertigung wird in der Montage durch ein intelligentes Logistikkonzept unterstützt. Fahrerlose Transportsysteme liefern Warenkörbe mit den exakt auf das individuelle Fahrzeug abgestimmten Komponenten und Bauteilen ans Band, wo sie ohne Zwischenpuffer montiert werden. Aufgrund der hohen Varianz ist praktisch jedes Fahrzeug ein Unikat.

Ein weiterer Baustein in der erfolgreichen Serienintegration des E-Klasse Coupés war die enge Zusammenarbeit zwischen Bremen und Sindelfingen. Die Bremer Mannschaft konnte während des Anlaufs auf die Erfahrungen der Sindelfinger Kollegen mit der neuen E-Klasse Baureihe zurückgreifen, beispielweise bei der Einführung neuer Prüfverfahren für die komplexe elektronische Ausstattung des Coupés.

Über das Mercedes-Benz Werk Bremen

Mit mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Mercedes-Benz Werk Bremen größter privater Arbeitgeber in der Region. Aktuell werden am Standort zehn Modelle produziert: Die Limousine, das T-Modell, das Coupé und das Cabriolet der C-Klasse, das Coupé und Cabriolet der E-Klasse, der Geländewagen GLC, das GLC Coupé sowie die beiden Roadster SLC und SL. Im Jahr 2015 wurde das Werk als „Fabrik des Jahres“ in der Kategorie Großserienfertigung ausgezeichnet. Als Lead-Werk für die C-Klasse lenkt das Werk Bremen die weltweite Produktion der volumenstärksten Baureihe von Mercedes-Benz in den Auslandswerken Tuscaloosa/USA, Peking/China und East London/Südafrika. Auch die Produktion des GLC wird von Bremen als Hauptproduktionsstandort gesteuert.

Quelle: Daimler AG