Affalterbach – Das Jubiläum 50 Jahre Driving Performance nimmt Mercedes‑AMG zum Anlass, um mit dem neuen AMG GT C Roadster Edition 50 das Angebot der AMG GT Familie um eine weitere exklusive Alternative zu erweitern. Darüber hinaus bietet Mercedes-AMG mit den Sondermodellen C 63 Cabriolet und C 63 S Cabriolet Ocean Blue Edition sowie C 43 4MATIC Coupé und C 43 4MATIC Cabriolet Night Edition noch mehr Auswahl für Kunden, die das Besondere wünschen. Alle Editionen verknüpfen erweiterte Ausstattungsumfänge mit speziellen Design­merkmalen und setzen damit eigenständige Akzente.

Die Sportwagen- und Performance-Marke aus Affalterbach unterstreicht mit drei ausgewählten Sondermodellen erneut ihren Anspruch, den Kunden höchstmögliche Individualität und Exklusivität anzubieten. „2016 war das bislang erfolgreichste Jahr unserer Unternehmensgeschichte. Dieses Momentum werden wir nutzen, um in unserem Jubiläumsjahr 2017 noch mehr Kunden für Mercedes-AMG zu begeistern. Dazu tragen auch unsere neuen Editionen bei, die wir auf dem Genfer Automobilsalon vorstellen. Damit können wir unseren Kunden eine noch breitere Auswahl an individuellen Performance-Modellen anbieten“, so Tobias Moers, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mercedes-AMG GmbH.

Exklusiver Ausstattungsumfang: AMG GT C Roadster Edition 50

Der neue AMG GT C Roadster ist wie der neue AMG GT C auch als exklusiv ausgestattetes Sondermodell Edition 50 in einer limitierten Stückzahl von 500 Fahrzeugen weltweit erhältlich. Es weist auf das Jubiläumsjahr des Unternehmens hin, das 1967 gegründet wurde und 2017 sein 50‑jähriges Bestehen feiert.

Auf den ersten Blick ist die Edition 50 an den beiden Sonderlackierungen in designo graphitgrau magno oder designo kaschmirweiß magno erkennbar. Applikationen in Chrom schwarz setzen eigenständige Akzente. Dazu gehören die Aufsatzblenden der Seitenschweller, der Frontsplitter, die Zierleisten in den Lufteinlässen des Panamericana Grills, die Finnen auf den seitlichen Luftauslässen der vorderen Kotflügel, der Zierstab am Heckdiffusor und die Endrohrblenden. Die AMG Schmiederäder im Kreuzspeichendesign sind mit ihrer Oberfläche auf die Exterieur-Elemente in Chrom schwarz abgestimmt.

Das Interieur ist vom Kontrast aus Schwarz und Silber geprägt. Die Ausstattung in Leder Exklusiv Nappa STYLE silber pearl/schwarz mit grauer Kontrastziernaht in Rautensteppung folgt ebenso diesem Stil wie das schwarze AMG Performance-Lenkrad in Mikrofaser DINAMICA mit grauer Kontrastziernaht, 12‑Uhr-Markierung in silber pearl, „Edition 50“ Schriftzug sowie Hinweis auf die Limitierung.

Zur Betonung der Sportlichkeit ist das AMG Night-Paket Interieur mit Lenkradspeichen, Schaltpaddles oder Einstiegsleisten in schwarz serienmäßiger Bestandteil der Edition. Das Spiel aus hell und dunkel wird von silbernen Sicherheitsgurten und den Zierelementen in Chrom schwarz weiter vertieft. Der AMG Performance Sitz trägt eine „GT Edition 50“ Prägung in der Kopfstütze.

C 63 Cabriolet Ocean Blue Edition

Die Ocean Blue Edition für C 63 Cabriolet und C 63 S Cabriolet ist für eine besonders designorientierte und modebewusste Zielgruppe konzipiert und weltweit auf 150 Exemplare limitiert. Die neue Farbe ozeanblau für das Stoff-Akustikverdeck ist ausschließlich dieser neuen Edition vorbehalten. Der exklusive Farbton findet sich an zahlreichen weiteren Fahrzeugdetails wieder, wie den Zierleisten an Front- und Heckschürze, den Umrandungen der Radzierdeckel, den Kontrastziernähten des kristallgrauen Interieurs sowie der Analoguhr im IWC-Design.

Für das Exterieur stehen die Lackierungen designo kaschmirweiß magno und designo selenitgrau magno zur Verfügung. Die Frontschürze im A‑Wing-Design, die Außenspiegelgehäuse, die Seitenschwellerleisten sowie die Abrisskante sind in Wagenfarbe lackiert und unterstreichen damit den eleganten Charakter der Edition. Die AMG Schmiederäder im Kreuzspeichendesign der Dimension 19“ Vorderachse/20“ Hinterachse sind titangrau lackiert.

Im Innenraum fällt das helle, kristallgraue Interieur in Leder Nappa mit aufwändiger Rautensteppung und ozeanblauen Kontrastziernähten sofort auf. Es ist mit Zierteilen in Glasfaser silber matt (wahlweise ohne Mehrpreis Carbon hochglänzend) mit Edition Badge in der Mittelkonsole kombiniert. Den edlen Eindruck vertieft das Lenkrad mit unten abgeflachtem, schwarzem Kranz in Leder Nappa und silbernen Tasten: Es stammt aus dem S 63 4MATIC Cabriolet.

Die Sitze sind serienmäßig mit der Kopfraumheizung AIRSCARF und Sitzklimatisierung ausgestattet, was optimalen Komfort bei allen Witterungsbedingungen gewährleistet. Die Liebe zum Detail beweisen die Lederbezüge mit den AMG Plaketten in den Rückenlehnen der Vordersitze und den geprägten AMG Wappen in den vorderen Kopfstützen.

C 43 4MATIC Coupé und Cabriolet Night Edition

Bei der Night Edition für C 43 4MATIC Coupé und Cabriolet setzen schwarze Details edle Akzente. Erstmals ist damit auch das Cabriolet mit schwarzen Exterieurdetails erhältlich. Der Diamantgrill trägt schwarze Dots. Die Zierleisten am Frontsplitter, an der Heckschürze und die Seitenschweller sind ebenfalls schwarz lackiert. Das Gleiche gilt für die Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel und die Endrohrblenden der Abgasanlage.

Zum exklusiven Gesamteindruck tragen die 19“ Leichtmetallräder im Vielspeichendesign bei, die erstmals in schwarz matt lackiert sind und als Kontrast über glanzgedrehte Felgenhörner verfügen.

Das Editionsthema setzt sich im Innenraum fort. Der unten abgeflachte Kranz des Performance Lenkrads in Leder Nappa/Mikrofaser DINAMICA ist ebenfalls schwarz, und eine Plakette auf der Mittelkonsole weist auf die Night Edition hin.

Quelle: Daimler AG