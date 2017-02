Fichtenberg – Mit dem neuen ST X Gewindefahrwerk gewinnt der attraktive Opel Astra K (Typ B-K) deutlich an Fahrdynamik. Zusätzlich ermöglicht das in Deutschland gefertigte Gewindefahrwerk im Rahmen des Teilegutachtens eine stufenlose Tieferlegung von bis zu 60 mm. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 839 Euro. Bereits für 199 Euro hat ST suspensions, eine Marke des deutschen Fahrwerkherstellers KW automotive, auch Tieferlegungsfedern (30/30 mm) im Angebot. Mehr unter www.st-suspensions.de

Der Opel Astra K sorgt aktuell für Überraschungen. Nicht nur in puncto Design und Raumangebot, sondern auch in der Sportlichkeit. Das ab sofort für 839 Euro erhältliche ST Gewindefahrwerk mit seinen hochwertigen, nach dem Zweirohrdämpfungsprinzip aufgebauten KW Dämpfern steigert die Fahrdynamik des Rüsselsheimer Kompaktmodells weiter, ohne den Fahrkomfort groß zu beeinträchtigen. Die Zeiten, als ein Gewindefahrwerk immer gleich härter als ein herkömmliches Fahrwerk war, sind längst vorbei. Dies beweist erneut das neue ST X Gewindefahrwerk für den aktuellen Opel Astra K. Das in Erstausrüsterqualität bei KW automotive in Deutschland gefertigte Gewindefahrwerk erlaubt im Rahmen des Teilegutachtens den Astra K an der Antriebsachse stufenlos von 30 – 60 mm tieferzulegen. An der Verbundlenker-Hinterachse mit Wattgestänge sind die Dämpfer und Federn getrennt und das Einstellen der Tieferlegung erfolgt an der ST Hinterachshöheneinstellung. So kann der Astra auch hier zwischen 30 und 60 mm individuell tiefergelegt werden. Mit einer Garantie von zwei Jahren bei fachgerechtem Einbau ist das ST X Gewindefahrwerk ab sofort für 839 Euro für den Opel Astra K (Typ B-K) erhältlich und verleiht dem Fünftürer ein direkteres Handling. Durch die sportlichere Straßenlage fährt sich der Astra noch dynamischer und vermittelt Fahrspaß pur, ohne, dass der Fahrkomfort im Alltag leidet. Alternativ hat ST suspensions auch Tieferlegungsfedern für den aktuellen Opel Astra im Programm. In Verbindung mit den Seriendämpfern ermöglichen die 199 Euro kostenden ST Federn eine Tieferlegung von bis zu 30 mm. Darüber hinaus unterstreichen die im Kaltwickelverfahren gefertigten ST Federn das bereits ab Werk sportliche Fahrverhalten des Astra K. Der Opel lenkt präziser ein und auch das Karosseriewankverhalten wird reduziert. Mehr unter www.st-suspensions.de

Quelle: KW automotive GmbH