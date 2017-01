München/Wien (ots) – DriveNow, das Carsharing Joint Venture der BMW Group und der Sixt SE, ist heute offiziell in Wien gestartet. Gemeinderat und Landtagsabgeordneter Omar Al-Rawi übernahm in Vertretung des Bürgermeisters Dr. Michael Häupl die Schirmherrschaft der Stadt Wien für das Projekt DriveNow. Wiener DriveNow Kunden können ab sofort auf 400 Fahrzeuge der Marken MINI und BMW zugreifen und diese in einem 80 Quadratkilometer großen Geschäftsgebiet anmieten und zurückgeben.

„Das große Interesse der Wienerinnen und Wiener zu Beginn bestätigt uns in unserer Entscheidung für die Stadt. Unser Ziel ist es, erfolgreichster Carsharing-Anbieter in Wien zu werden“, sagt Robert Kahr, Geschäftsführer von DriveNow Österreich. Derzeit bietet DriveNow ein attraktives Eröffnungsangebot. Interessenten können sich kostenfrei registrieren und erhalten zusätzlich 30 Freiminuten. Die vergünstigte Anmeldung ist mit dem Promotioncode WIEN-30 online unter at.drive-now.com möglich.

Von Beginn an besteht eine Kooperation von DriveNow mit den Wiener Linien. In Kürze wird es ein Sonderangebot für Jahreskartenkunden der Wiener Linien geben. „Öffis in Kombination mit Car- und Bikesharing spielen in der Mobilität der Zukunft eine tragende Rolle“, sagt Wiener-Linien-Geschäftsführerin Alexandra Reinagl. „Wir freuen uns über die Kooperation, denn damit können unsere Kunden ein smartes Angebot zu attraktiven Konditionen nutzen.“

Bereits zum Start bietet DriveNow auch die Anbindung zum Flughafen Wien Schwechat an. Abgabe und Anmietung der Fahrzeuge erfolgt im VIP Bereich des Parkhauses 4 auf Ebene 3. Die Flughafengebühr beträgt jeweils zehn Euro. DriveNow Kunden müssen bei der Ein- und Ausfahrt lediglich an die Schranke heranfahren, die sich durch die Fahrzeugerkennung automatisch öffnet.

Für das Öffnen und Schließen der Fahrzeuge benötigen die Kunden die DriveNow Kundenkarte, die sie nach erfolgter Registrierung sofort in den Registrierungsstationen erhalten. Bei der regulären Anmeldung für DriveNow wird eine einmalige Gebühr in Höhe von 29 Euro berechnet. Jede Fahrt wird minutengenau abgerechnet und kostet je nach gewähltem Modell und Tarif ab 27 Cent pro Minute. Alle Kosten wie Benzin, Steuern, Versicherungen und Parktickets sind darin bereits enthalten.

Derzeit ist DriveNow neben Wien in den fünf deutschen Städten München, Berlin, Düsseldorf, Köln und Hamburg sowie in den USA in San Francisco verfügbar. Mit mehr als 350.000 Kunden gilt DriveNow als eines der größten Carsharing-Unternehmen weltweit. Die Nutzer können städteübergreifend auf rund 2.800 Fahrzeuge der Premium Marken BMW und MINI zugreifen.