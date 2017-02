Köln. Am 30. März 2017 trifft sich die Online-Marketing Szene im RheinEnergie Stadion in Köln. Anlass ist das Native Ads Camp 2017. Auf dieser Tageskonferenz dreht sich alles um das stark boomende Thema Native Advertising.

Der Veranstalter, die Seeding Alliance GmbH aus Köln, informierte heute nochmals alle Interessenten über die in wenigen Stunden auslaufende “Early Bird” Aktion. Der frühe Vogel fängt den (vergünstigten) Wurm, so zumindest in diesem Zusammenhang.

Alle Infos zum Native Ads Camp:

Die Mittelstand Nachrichten begleiten dieses sehr interessante Veranstaltungskonzept als Medienpartner in diesem Jahr und hat in einem Themenspezial alle wichtigen Informationen zu dem Vortragsprogramm und den Ausstellern zusammengefasst. In unserem Beitrag finden Sie auch einen Link zum Ticket-Shop. Bis 24 Uhr sind dann dort noch die stark vergünstigten Tickets für das Native Ads Camp erhältlich!

Link: Native Ads Camp 2017

Sei mit dabei, wenn Branchenexperten am 30.März in Köln über die Zukunft von Native Advertising diskutieren. Im zweiten Jahr überzeugt das Konferenzprogramm mit Kampagnenbeispielen und geballtem Know-how zum optimalen Einsatz von Native Advertising. Branchenexperten von u.a. Facebook, Burda, Gruner und Jahr und Bild werden den rund 500 erwarteten Konferenzteilnehmern exklusives Insiderwissen vermitteln.

Top-Speaker auf dem Native Ads Camp 2017: