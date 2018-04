Fachmessen sind nach wie vor wichtiger Dreh- und Angelpunkt von Geschäftskontakten und haben eine große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft. Sowohl im Bereich Business to Business als auch im Bereich Business to Consumer sind Messen als Marketinginstrument noch immer ein entscheidender Faktor, insbesondere für die Neukundengewinnung. Je nach Branche sind Messen sogar das wichtigste Element im Marketing Mix.

Vorteile eines Messeauftritts

Auch in Zeiten des Internets und der damit einhergehenden ortsunabhängigen Kommunikation ist der Stellenwert von Messeauftritten ungebrochen hoch. Kunden und Geschäftspartner benötigen weiterhin echte Marktplätze, um auch intensiv und Angesicht zu Angesicht miteinander kommunizieren zu können.

Messen haben ein breites Funktionsspektrum. Zunächst einmal präsentieren sie das Unternehmen und die jeweiligen Produkte / Dienstleistungen in einem größeren Rahmen neben vielen anderen Konkurrenten. Das bietet die Möglichkeit sich sowohl aktiv von anderen Unternehmen mit dem jeweiligen Alleinstellungsmerkmal zu unterscheiden, als sich auch passiv von anderen Unternehmen inspirieren zu lassen bzw. die Konkurrenzangebote einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Weiterhin ist es auf einer Messe besser als zu anderen Gelegenheiten möglich, intensiv mit potenziellen Kunden oder Geschäftspartnern ins Gespräch zu kommen. Auch können Produkte oder Dienstleistungen direkt vor Ort präsentiert oder ausprobiert werden. Fachartikel über die Messe sowie Erwähnungen in der Presse beinhalten weiterhin die Möglichkeit, dass das Unternehmen dort Erwähnung findet und somit von kostenloser Werbung profitiert. Auf einer Messe lassen sich Produkte oder Dienstleistungen so authentisch und unmittelbar präsentieren wie nirgend sonst. Ein Messeauftritt umfasst also je nach Ausrichtung folgende Funktionen:

• Verkaufsförderung

• Vertriebsförderung

• Neukundengewinnung

• Kundenbindung

• Werbung und Imagearbeit

• PR und Pressearbeit

• Interne und externe Kommunikation

• Eventmanagement

Was gilt es zu beachten?

Ob ein Unternehmen von einer Messe profitieren kann oder nicht, hängt zunächst einmal von den Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie ab. Dabei sollte der Kosten-Nutzen-Faktor eine zentrale Rolle spielen. Wenn die Ziele, also das, was die Messe bewirken soll, definiert sind, gilt es also die Kosten zu kalkulieren. Dabei sollten alle Bereiche des Unternehmens, Vertrieb, Marketing, PR, Management und Geschäftsleitung mit in den Prozess einbezogen werden.

Damit der Messeauftritt auch zu einem vollen Erfolg werden kann, ist es selbstverständlich notwendig, einige Dinge zu beachten. Dazu ist es wichtig, schon weit im Vorfeld der Messe Vorbereitungen und Vorkehrungen zu treffen sowie den Auftritt frühzeitig zu planen. Dazu gehört zum einen die Auswahl des Messestandes und dessen Gestaltung, die Ausstattung des Messestandes, Bereitstellung von Material, evtl. Catering, Infobroschüren und Giveaways, der Auswahl und Schulung von Unternehmensvertretern und Messepersonal sowie einer rechtzeitigen Anmeldung. Auch sollte im Vorfeld der Messe entsprechende Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden, um Interessenten frühzeitig über den Messeauftritt zu informieren. Wenn ein Unternehmen zum ersten Mal an einer Messe teilnimmt, kann hier selbstverständlich noch keine Routine erwartet werden. Daher ist eine gründliche Vorbereitung umso wichtiger.

Der Messestand: Der erste Eindruck zählt

Ein Messestand repräsentiert das Unternehmen auf der Messe zu einem nicht unerheblichen Teil. Für potenzielle Kunden oder Geschäftspartner ist der Stand das erste, was ihnen ins Auge springt. Binnen Sekunden wird meist die Entscheidung getroffen, sich auf den Stand näher einzulassen oder weiterzugehen. Daher sollte der Messestand selbstverständlich auch zum Unternehmen passen, Interesse wecken und sich bestenfalls auch in das Corporate Design des Unternehmens einfügen. Dafür ist jedoch kein aufwendig gestalteter Messestand nötig, mit einer cleveren Kombination aus Messestandsystem, Messetheken sowie Display- und Projektständern lässt sich ein Messestand optimal auf das jeweilige Unternehmen abstimmen.

Mobile Messestände lassen sich flexibel nutzen

Messestände die mobil sind, bestehen aus einzelnen, beliebig miteinander kombinierbaren Elementen. Je nach Vorstellungen, Platzangebot und individuellen Wünschen, stehen eine große Auswahl an modularen Messestand Systemen zur Verfügung. Sie lassen sich modular aufbauen und können somit in unterschiedlichen Kombinationen erreichtet werden. Sie lassen sich flexibel an verschiedenen Orten mit unterschiedlichen Anforderungen und unterschiedlichem Platzangebot nutzen und können immer an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Dadurch erübrigen sich aufwendige und zeitintensive Auf- und Abbauten und der Hauptfokus kann auf die eigentliche Präsentation gerichtet werden.

Weiterhin sind mobile Messestände aufgrund ihres geringen Gewichts einfach zu transportieren und bei der grafischen Gestaltung der einzelnen Elemente sind nahezu keine Grenzen gesetzt. So lässt sich das Corporate Design des Unternehmens einfach auf den ganzen Stand oder auch nur auf einzelne Elemente übertragen. Weitere Informationen zu mobilen Messeständen findet man hier.

Unternehmen, die an Messen teilnehmen um ihre Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, können also von zahlreichen Vorteilen profitieren. Eine koordinierte Vorbereitung und Planung unter Beachtung der spezifischen Bedingungen der jeweiligen Messe, die Auswahl des Messestandes sowie eine durchdachte Präsentation sind entscheidend für den Messeerfolg.