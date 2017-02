Im Zuge der Industrie 4.0 werden Produkte flexibler und effizienter produziert. Mit Trends der Digitalisierung in der Industrie öffnet die HANNOVER MESSE 2017 ihre Pforten – mit dabei auch job and career, der Recruiting- & Karriere-Bereich der Leitmesse. Technische Fachthemen brauchen technische Fachexperten und Ingenieure. Daher stellen sich viele Arbeitgeber auf der job and career at HANNOVER MESSE 2017 vor und suchen neue Spezialisten.

Durch neuartige Produktionsprozesse in der Industrie entstehen auch neue Geschäftsmodelle. Die Arbeitsfelder des Ingenieurs und der technischen Fachexperten werden spannender und abwechslungsreicher. Der Mitarbeiter wird zunehmend Problemlöser, Entscheider, Innovator und Treiber für mehr Wertschöpfung im Unternehmen. Es ist also keine Überraschung, dass der Bedarf an qualifizierten Fachkräften aus IT, Elektrotechnik und Maschinenbau weiter wächst.

Neue Werte schaffen. Dafür steht das Leitthema der HANNOVER MESSE 2017: „Integrated Industry – Creating Value“. Hier haben Besucher fünf Tage lang Zeit, sich, neben den neusten Trends und Innovationen der Branche, auch Arbeitgeber und deren Jobangebote anzuschauen. Jobinteressierte können mit potentiellen Arbeitgeber Kontakt aufnehmen, sich austauschen und die Weichen für ein zukünftiges Beschäftigungsverhältnis stellen.

Kooperationspartner und Bewerberservice

job and career bietet als offizielle Recruiting- und Karriereplattform der HANNOVER MESSE zusätzlich Beratung und Service für alle Bewerberzielgruppen an – vom Studenten bis hin zum Senior Professional. Dabei erhalten sie Unterstützung von vielen interessanten Kooperationspartnern mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen. Besucher der job and career können beispielsweise ihre Bewerbungsunterlagen unter die Lupe nehmen oder sich neue Bewerbungsfotos vom Profi vor Ort machen lassen.

Tipps und Wundertüte für die junge Generation

Die Zielgruppen Schüler, Studenten, Absolventen und Berufsanfänger werden unter anderem von den beiden Medienunternehmen campushunter und UNICUM betreut. Beide Partner aus dem Hochschulbereich bieten Tipps rund um Studium und Berufseinstieg an.

Praktische Ratschläge für Studierende und Schüler gibt UNICUM und präsentiert sich unter anderem mit seinem Karrieremagazin UNICUM BERUF, das angehende Absolventen über die Herausforderungen des Berufseinstiegs informiert und hierfür Tipps und Lösungen anbietet. Mit den allseits beliebten Wundertüten für Studenten versorgt UNICUM die jungen Besucher an seinem Stand im job and career-Bereich mit allerlei nützlichen Gimmicks.

Auch die Hochschulprofis von campushunter stehen mit Karriere- und Studientipps Rede und Antwort und präsentieren sich als regionales, fachrichtungsübergreifendes Hochglanzmagazin mit Wissenswertem rund um Studium und Berufseinstieg. Zudem werden sie mit ihren berühmt-berüchtigten bunten Postkarten für gute Stimmung sorgen.

