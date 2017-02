Die Online-Jobbörse stellenanzeigen.de bietet am 09. März 2017 ein kostenloses Webinar an, in dem Jobsuchende erfahren, wie sie mit ihrem CV punkten können.

Was gehört in einen aussagekräftigen Lebenslauf? Und wie vermarkten sich Jobsuchende darin am besten? stellenanzeigen.de, eine der bekanntesten Online-Jobbörsen Deutschlands, unterstützt Bewerber mit praktischen Tipps zur Lebenslauf-Gestaltung. Das Webinar findet am 09. März 2017 ab 16:00 Uhr statt.

Der Lebenslauf: Beruflicher Überblick und Selbstvermarktung

Im Webinar verrät der Karriere-Experte Christian Richter, Geschäftsführer der Unternehmen Karriereservice.de und select if Personalberatung, wie Bewerber ihren Lebenslauf ansprechend und überzeugend gestalten. Dabei sind sowohl die Struktur als auch der Inhalt und die optimale

Darstellung der Erfahrungen und Kenntnisse ausschlaggebend. Außerdem geht der Karriereberater auf den Umgang mit Lücken und Ungereimtheiten im Lebenslauf ein.

Webinare bei stellenanzeigen.de

An dem kostenlosen Online-Seminar können Interessierte über einen internetfähigen Rechner teilnehmen. Der Karriereberater geht auf individuelle Fragen ein, um den Webinar-Teilnehmern so viele nützliche Praxistipps wie möglich zu geben. Die Fragen können während des Webinars per Chat-Funktion oder vorab per E-Mail an webinar[at]stellenanzeigen.de gestellt werden.

Anmeldungen erfolgen unter: www.stellenanzeigen.de/webinar.

Quelle: stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG/Mynewsdesk