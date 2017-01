Die Vorteile und Nachteile eines Beamtenkredit / Beatendarlehen

Die im Finanzverkehr allgemein gebräuchliche, aber rechtlich weder definierte noch geschützte Bezeichnung „Beamtenkredit“ ist der Oberbegriff für eine Reihe von speziellen Kreditangeboten von Banken und anderen Kreditinstituten. Die Beamtenkredite weisen in ihrer Gesamtheit eine große Bandbreite von unterschiedlichen Kreditkonditionen auf, sie haben aber auch alle eine Gemeinsamkeit: Diese Kreditangebote richten sich ausschließlich an Beamte, Richter, Berufssoldaten sowie Angestellte und Arbeiter des Öffentlichen Dienstes.

Angehörige des Öffentlichen Dienstes genießen wegen ihrer besonderen arbeitsrechtlichen Situation in unkündbaren beziehungsweise nur unter bestimmten Umständen kündbaren Positionen, wegen der Seriosität ihres Arbeitgebers sowie wegen ihrer langfristig gesicherten Besoldung eine ausgezeichnete Bonität bei Kreditgebern. Dabei wiederum rangieren Beamte, Soldaten und Richter wegen ihrer grundsätzlichen Unkündbarkeit vor Angestellten und Arbeitern, deren Arbeitsplatzsicherheit weniger ausgeprägt als bei ihren beamteteten Kollegen ist. Im Vergleich zu Beschäftigten der Privatwirtschaft sind aber auch die nichtbeamteten Staastdiener immer noch deutlich besser gestellt.

Wegen des ausgesprochen geringen Risikos eines Kreditausfalls bei einem Beamtenkredit rechnet es sich für Banken und Sparkassen, dem staatlich abgepufferten Kreditnehmer ungewöhnlich günstige Konditionen anzubieten. Der klassische Beamtenkredit ist ein endfälliges Langzeitdarlehen, das mit dem Abschluss eines auf den Kreditgeber überschriebenen Kapitallebensversicherungsvertrags gekoppelt ist. Bei diesem Konstrukt werden Versicherungsbeitrag und Darlehenszins monatlich gezahlt; die Darlehenssumme wird bei Fälligkeit am Ende der Vertragslaufzeit beziehungsweise bei Vorversterben des Kreditnehmers aus der Versicherung getilgt. Dabei kommen etwaige Überschüsse sowie Zinsen us dem Versicherungsvertrag, die in der Summe den abgesicherten Kreditbetrag überschreiten, dem Kreditnehmer beziehungsweise seinen Erben zugute.

Beamtenkredite sind sowohl für den Kreditnehmer als auch für das ihn anbietende Kreditinstitut von erheblicher Attraktivität. Ein Beamtenkreditnehmer ist gut beraten, wenn er versucht, seine sämtlichen Kredit-Verbindlichkeiten durch den günstigen Beamtenkredit abzulösen. Ferner sollte er sorgfältig die zahlreichen am Markt beworbenen Beamtenkredit-Angbote im Detail prüfen. Es gibt nämlich erhebliche Unterschiede bei den Konditionen in Bezug auf Zinsen, Laufzeit und anderen Einzelheiten. Auch sollte bei dem Angebotsvergleich auch die häufig von den Kreditinstituten vermittelten Kapitallebensversicherungen berücksichtigt werden.