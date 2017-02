Der Glücksspielmarkt gehört in Deutschland zum sogenannten Freizeitmarkt. Er ist staatlich reguliert. Dafür gibt es gesetzliche Grundlagen, die im Glücksspielstaatsvertrag der Länder festgehalten sind. Zwar ist nicht staatliches Glücksspiel laut § 284 StGB noch immer verboten. Ausnahmen sind aber möglich, zum Beispiel wenn ein Bundesland eine Lizenz an den Betreiber vergibt. Der Glücksspielmarkt boomt. Die Deutschen verspielen jährlich rund 4,4 Milliarden Euro, davon geben sie mehr als 1,1 Milliarden Euro jährlich für Online Casino Spiele wie Book of Ra und Co aus. Umfragen zufolge hat jeder zweite Deutsche bereits einmal ein Glücksspiel gezockt.

Der Markt für Glücksspiel ist deshalb ein bedeutender und vor allem expandierender Wirtschaftsmarkt, der dem Staat viel Geld in die Kassen bringt. Schätzungen zufolge liegen die staatlichen Einnahmen aus dem Glücksspiel bei derzeit rund 5 Milliarden Euro. Damit zeigt sich, dass das Glücksspiel eine bedeutende Einnahmequelle für den Staat ist.

Woraus setzt sich der Glücksspielmarkt zusammen?

Der Glücksspielmarkt besteht aus den Marktsegmenten: Automatenspiele, Lotterien, Online Casinospiele, Sportwetten und Gewinnspiele. Die Spielautomaten befinden sich in Spielhallen, Casinos und Gaststätten. Sie erwirtschaften einen Umsatz von rund 4,8 Milliarden Euro.

Beim Lotto, zu dem auch Rubbellose, Keno und Bingo zählen, liegt der jährliche Umsatz bei rund 8,9 Milliarden Euro. Die Online Casinospiele der privaten Anbieter im Netz sorgen für einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro. Der geschätzte, jährliche Umsatz bei den Sportwetten liegt bei etwa 1,8 Milliarden Euro. Bei den Gewinnspielanbietern dürfte der Umsatz bei derzeit 150 Millionen Euro liegen.

Der Marktanteil für Automatenspiele liegt bei 45%, Lotterien erzielen einen Marktanteil von 31%, die Casinospiele erreichen einen Marktanteil von 18% und die Sportwetten einen Marktanteil von 6%. Der Marktanteil der Gewinnspiele liegt bei weniger als 1%. Tendenz steigend. Das zeigen auch die Statistiken der letzten Jahrzehnte. Während der Gesamtumsatz von Glücksspielen vor rund 20 Jahren bei gerade mal 26 Milliarden Euro lag, hat sich dieser seitdem verdoppelt. Experten gehen davon aus, dass Glücksspiele in den kommenden Jahren weiter an wirtschaftlicher Bedeutung gewinnen werden.

Wofür verwendet der Staat das Steuergeld der Glücksspiele?

Interessant ist, dass Glücksspiel schon lange eine wichtige Einnahmequelle für den Staat ist. Genau genommen ist das seit der Einführung des Lottos im Jahr 1735 der Fall. Das Lotto wurde damals von dem Fürsten Karl Albrecht von Bayern eingeführt, um die Staatskassen zu füllen. Seitdem fallen für Lotto und andere Glücksspiele Abgaben an den Staat an. Bei den Casinospielen und Spielautomaten ist das die Spielbankabgabe. Sie wird vom Bruttospielertrag abgezogen. Neben den Spielbankabgaben gibt es in vielen Bundesländern zusätzliche Abgaben. Zudem entfällt eine Umsatzsteuer auf die Casinospiele und Automaten. Auch Pferdewetten und Lotterien werden besteuert. Bei den Spielautomaten müssen die Betreiber eine Vergnügungssteuer zahlen.

Die Einnahmen durch das Glücksspiel werden in der Regel zweckgebunden genutzt. Das heißt, sie fließen an kulturelle, soziale und sportliche Einrichtungen. Politiker können nur noch schwer gegen das Glücksspiel vorgehen. Denn das Geld nutzt dem Staat. Deshalb setzten sich die Minister der einzelnen Bundesländer im vergangenen Jahr zusammen, um einen neuen Glücksspielstaatsvertrag auszuhandeln. Nun soll der Markt in diesem Jahr für private Anbieter weiter gelockert werden. Das dürfte die Staatskassen weiter füllen.