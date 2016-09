München/Wien – XING Events (www.xing-events.com), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, und SUBMIT (www.submit.to), der Spezialist für Submission Management, bündeln ihre Kompetenzen und geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Die Partnerschaft hat das Ziel, Veranstaltern ein reibungsloses Eventmanagement und eine vereinfachte Abwicklung von Wettbewerben mit einem minimalen administrativen Aufwand zu ermöglichen. Beide Unternehmen arbeiten schon seit Anfang des Jahres erfolgreich zusammen.

Größeres Leistungsportfolio bei der Organisation und Abwicklung von Awards

Die Organisation und Durchführung von komplexen Awards erfordert einen zuverlässigen Partner, der alle Mitwirkenden eines Events einbezieht.

„Unser gemeinsames Ziel ist es, Veranstalter bei der Organisation ihrer Events bestmöglich zu unterstützen und ein möglichst großes Leistungsportfolio aus einer Hand anzubieten. Gemeinsam mit unserem Partner SUBMIT bieten wir ab sofort neben der Eventvermarktung und dem Teilnehmermanagement auch den komplexen Einreichungs- und Validierungsprozess von großen Awards und Preisverleihungen an“, Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, Geschäftsführer der XING Events GmbH.

Vereinfachte Abwicklung von Wettbewerben mit reduziertem administrativem Aufwand

Vor dem Event erreichen Veranstalter ihre Zielgruppen durch intelligente Vermarktungslösungen auf XING und können dadurch die Zahl der Einreichungen zum Award steigern und Tickets für Veranstaltungen wie Preisverleihung über die Eventseiten verkaufen. Bei der Abwicklung des Wettbewerbes hilft SUBMIT den administrativen Aufwand für Einreicher, Veranstalter und Juroren um bis zu 70% zu minimieren. Teilnehmer können ihre Beiträge einfach und übersichtlich einreichen und verwalten. Veranstalter können in Realtime die Einreichungen im Überblick behalten und Juroren werden die Bewertungen wesentlich vereinfacht. Auf dem Event werden sie durch die Lösungen von XING Events für alle erdenklichen Einlass-Szenarien unterstützt. Nach dem Event bietet XING Events die Möglichkeit, Einreicher, Juroren und Eventbesucher in einer XING Gruppe zu vereinen und diese Gruppe zum Kundenbeziehungsmanagement zu nutzen, um auch in der Zeit zwischen den Wettbewerben die Kundenbeziehung aufrechtzuerhalten.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit XING Events Lösungen für die größten Herausforderungen jedes Award-Veranstalters anbieten können: Digitale Wettbewerbs-Abwicklung, Steigerung der Einreichungen durch Vermarktung im XING Netzwerk, Ticketing und Einlassmanagement beim Event und die Möglichkeit der XING Gruppe als optimalen Kundenbeziehungs-Kanal für die Zeit zwischen den Wettbewerben „, Stefan Böck, Geschäftsführer der 79 Blue Elephants GmbH.

Erfolgreicher erster Kunde: Deutscher Dialogmarketing Preis 2016

Kunden wie der Deutsche Dialogmarketing Verband, der größte nationale Zusammenschluss von Dialogmarketing-Unternehmen in Europa und einer der Spitzenverbände der Kommunikationswirtschaft in Deutschland, schätzen diese Zusammenarbeit.

„Dank der strategischen Partnerschaft auf dem diesjährigen Dialogmarketing Preis konnten wir unseren administrativen Aufwand erheblich reduzieren, um uns auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dank des professionellen Ticketings, Teilnehmer- und Einlassmanagements sowie des Einreichungsmanagements und der Evaluierungstools wurde die Veranstaltung ein voller Erfolg“, Jessica Pölloth, Leiterin Messen und Veranstaltungen, Deutscher Dialogmarketing Verband (DDV).

Quelle: XING Events