Bremen – Von der Idee zum ersten Kunden: Auf Start-up-Gründer und Franchisenehmer kommen vor allem in den ersten Monaten große Aufgaben zu. Als Erfolgsgarant für schnelle Kundengewinnung und -bindung gilt es, ein abgestimmtes Marketingkonzept zu integrieren. Oliver Kerner, professioneller Vertriebstrainer, Speaker und Coach aus Bremen und Gründer von OK-Training, erklärt in seinem Workshop „7 Step Marketing“ am 30. November 2016 in der Havanna Lounge in Bremen, wie bereits einfache Marketingtricks zu wirtschaftlichem Erfolg führen. Gemeinsam mit seinem Kollegen Robin Geppert, der sich auf Start-ups und Franchisenehmer spezialisiert hat, referiert der Experte über die richtige Positionierung auf dem Markt sowie das Thema Marketing Funnel. „Wir bieten dieses Seminar auch online an, sodass Interessierte einfach von zu Hause aus teilnehmen können“, betont der Experte. „Für Besucher vor Ort gibt es die Möglichkeit zu einem einstündigen Round-Table-Gespräch mit anderen Fachleuten inklusive Dinner.“

Oliver Kerner lädt alle interessierten Nachwuchsführungskräfte, Berater sowie Unternehmer herzlich ein, an dem Workshop teilzunehmen.

Termin: Mittwoch, 30.11.2016, 18:00 bis 20:00 Uhr

Ort: Havanna Lounge, Am Dom 5, 28195 Bremen

Investition: online: 67,00 €, vor Ort: 197,00 €

Round Table: 297,00 € (inkl. Dinner)

Anmeldeschluss: Mittwoch, 23.11.2016

Anmeldungen unter ok@ok-trainings.com

Quelle: Borgmeier Public Relations