Die Bauindustrie ist nach wie vor am Boomen, denn durch die nach wie vor niedrigen Zinsen, wird der Neubau oder die Sanierung von Immobilien für viele Investoren attraktiv. Gerade bei modernen Immobilien lässt sich ein Trend zu immer mehr Schiebetüren erkennen, denn gerade in geräumigen Wohnungen in Lofts bieten Schiebetüren ein deutlich offeneres Wohnklima, als klassische Türen. Doch wie können Schiebetüren genutzt werden, um die Wohnung oder auch die Geschäftsräume ansprechender zu gestalten? Wir haben einige Einsatzmöglichkeiten von Schiebetüren, sowie die wichtigsten Vorteile, zusammengestellt.

Schiebetüren sparen Platz

Ein großer Vorteil von Schiebetüren ist die Platzersparnis. Da die Tür nicht schwingen muss, ergeben sich zahlreiche neue Möglichkeiten, um die Räume einzurichten. Dabei besteht natürlich die Möglichkeit auch Schiebetüren innerhalb eines Raums zu nutzen, um eine flexiblere Auslastung zu ermöglichen. Gerade für Besprechungsräume sind Schiebetüren eine sehr gute Lösung, um je nach Bedarf einen großen oder mehrere kleine Räume zur Verfügung zu haben. Zahlreiche verschiedene Arten von Schiebetüren gibt es zum Beispiel beim Anbieter www.assaabloyentrance.de zu kaufen.

Mehr Offenheit durch Schiebetüren

Schiebetüren gibt es aus vielen verschiedenen Materialien. Dabei sind aber gerade für Schiebetüren in Büros und Geschäften transparente Schiebetüren aus Glas sehr beliebt, denn sie schaffen eine deutlich offenere Atmosphäre. Gerade in der Eingangshalle eines Gebäudes können transparente Schiebetüren, welche in eine Glasfront integriert sind, ein ganz anderes Raumgefühl vermitteln. Und auch für die Angestellten wird es eine ganz andere Arbeitsatmosphäre sein, wenn sie die Möglichkeit erhalten, in einem offenen und lichtdurchströmten Raum zu arbeiten. Und auch für den privaten Balkon oder die Terrasse sind Schiebetüren natürlich eine sehr gute Lösung, denn sie schaffen eine viel offenere Atmosphäre zum angrenzenden Zimmer. So können zum Beispiel Raucher, die sich gerade draußen befinden, trotzdem an einem Gespräch teilnehmen oder das Fernsehprogramm weiterschauen.

Schiebetüren schonen die Bausubstanz

Ein weiterer Vorteil von Schiebetüren gegenüber normalen Türen ist die Tatsache, dass sie deutlich stabiler befestigt werden können. Denn sie sind nicht nur durch Scharniere an zwei Punkten an der Wand befestigt, sondern durch Leisten oberhalb und unterhalb des Türrahmens. So muss weniger tief in die Bausubstanz eingegriffen werden, um die Tür zu befestigen. Darüber hinaus ist auch die Gefahr des Herausbrechens deutlich geringer und auch die Sicherheit vor Einbrüchen steigt durch den Kauf einer hochwertigen Schiebetür erheblich. Aber natürlich bieten Schiebetüren noch einige weitere Vorteile. So hat sich zum Beispiel das Online Magazin vol.at weitergehend mit dem Thema Schiebetüren befasst und noch einige weitere Vorteile von Schiebetüren gegenüber herkömmlichen Schwingtüren zusammengestellt.