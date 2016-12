Zum einjährigen Bestehen können die Vertriebs- und Marketingexperten von Visionary Minds auf eine überaus positive Bilanz verweisen: Mit Fitbit, Aida Cruises u.a. vertrauen namhafte Unternehmen auf das Know-how der Krefelder Agentur. Angetreten mit einem sechsköpfigen Team wurde Visionary Minds sofort mit der verantwortungsvollen Aufgabe als Fitbit-Leadagentur in den Bereichen Sales Force, POS Merchandising, Sales Promotion sowie mit der Durchführung einer Event-Serie betraut. Zu den Hauptaufgaben zählte es, die Umsätze des Weltmarktführers für Wearables in Deutschland zu steigern und gleichzeitig die Brand Visibility zu erhöhen.

Promotion Manntage im hohen fünfstelligen Bereich

Die gelungene Kombination – bestehend aus tiefen Branchenkenntnissen, langjährigen Erfahrungen und einem funktionierenden Netzwerk – sorgte binnen Jahresfrist dafür, dass u.a. mit der Reederei Aida Cruises weitere Top Brands auf das Vertriebs-Know-how vom Niederrhein setzen. Für alle Kunden realisierte Visionary Minds im Jahresverlauf Promotorentage im hohen fünfstelligen Bereich und erweiterte das Team auf mittlerweile 35 festangestellte Mitarbeiter.

Die Initialzündung für die Gründung von Visionary Minds erfolgte gewissermaßen aus den Erfordernissen des Marktes heraus: Überraschend häuften sich bei der Lieblingsagentur, den Experten für Markeninszenierung und Live Kommunikation, die Anfragen nach Spezialisten aus den Bereichen Vertrieb, Promotion und Verkaufsförderung. Ein Blick hinter die Kulissen machte jedoch schnell deutlich, dass es durchaus Potenzial für eine Agentur gibt, die sich ganz speziell auf komplexe Vertriebsdienstleistungen konzentriert. Für Andreas Bauer, Geschäftsführer der Live-Kommunikationsagentur Lieblingsagentur, ein Grund, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und Visionary Minds zu gründen.

Team mit mehr als 100 Jahren Erfahrung

Größte Herausforderung war die Zusammenstellung des Teams. „Gesucht wurden erfahrene Mitarbeiter, die über ausreichende Erfahrungen am POS und in den Bereichen Sales, Promotion sowie dem Visual Merchandising verfügen, um Top-Brands auf höchstem Niveau zu unterstützen“, verdeutlicht der Geschäftsführer Gründungsvoraussetzung und Anspruchshaltung von Visionary Minds. Ein Vorhaben, das gelang: Von der ersten Stunde an konnte das Team auf mehr als 100 Jahre Erfahrung bei Agenturen, der Industrie, Distributoren und dem Handel zurückgreifen. Dass Bauer mit dieser Vorgehensweise richtig lag, konstatiert Stefan Gruschke, Marketing Manager Germany bei Fitbit: „Die absolute Professionalität gepaart mit tiefen Branchenkenntnissen haben dazu geführt, dass wir unsere definierten Ziele deutlich schneller erreichen konnten als geplant. Vor diesem Hintergrund freuen wir uns schon auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Visionary Minds im kommenden Jahr.“

Quelle: PR Schulz