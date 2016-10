Der Relaunch der Website von Nolte Küchen konnte sich beim Annual Multimedia Award 2017 gegen zahlreiche Bewerber durchsetzen und gewinnt den Silver Award in der Kategorie „Website“. Der renommierte Award unterstützt seit seiner Gründung 1996 die Lebendigkeit digitaler Markenkommunikation und dokumentiert den State of the Art. Die Sieger der einreichungsstarken Kategorien Website und Microsite überzeugen mit Ideen, Konzepten, Lösungen und Usability.

TWT Interactive hat unter www.nolte-kuechen.de ein einzigartiges Küchenportal geschaffen. Der Relaunch auf Basis von Drupal inszeniert die Marke online komplett neu und positioniert sie strategisch auf dem Markt. Die Website begeistert insbesondere durch ein frisches Design und interaktive Features, wie zum Beispiel eine personalisierbare Pinnwand und macht die Welt von Nolte Küchen in ihren verschiedenen Facetten erlebbar. Darüber hinaus erschließt die Website neue digitale Kommunikationswege: Sie fungiert nicht nur als digitaler Produktkatalog, sondern auch als persönlicher Berater für den Nutzer.

„Wir haben mit Ideen und Technologien überzeugt“

„Der Wettbewerb um den Annual Multimedia Award ist einer der relevantesten der Branche. Die Auszeichnung zeigt, dass wir mit unseren Ideen und Technologien überzeugt haben und nachhaltig erfolgreiche Projekte für unsere Kunden realisieren.“ sagt Hans J. Even, Geschäftsführer der TWT Interactive GmbH.

Insgesamt zeichnete die Expertenjury 25 Websites, 16 Microsites, 13 Mobile Apps, 9 Terminals / Installationen, 8 Web-/ Crossmediale Kampagnen, 7 Web-TV/-Videos und 7 Tools aus. Die verbleibenden 34 Gewinner-Produktionen verteilen sich auf die Rubriken: Social Media, E-Mail- Marketing, Content Marketing, Event, Banner/Digital Ad, Shop und Digitale Sonderformate. Auch 6 Nachwuchstalente, die Digital Talents, können sich über eine Auszeichnung ihrer studentischen Leistung durch die Jury freuen.

Quelle: TWT Interactive Group – Creating Digital Success