Es gehört zu einer Maschine wie der Fingerabdruck zur Hand: das Typenschild. Ob Waschmaschine, Auto, elektrisches Bauteil oder Industrieanlage – das Typenschild verrät die wichtigsten Informationen über die Maschine oder das Bauteil auf einen Blick. Anhand des herstellerseitig angebrachten Typenschilds kann jeder die wichtigsten Merkmale einer Maschine wie Hersteller, Baujahr, Fabrikations- oder Modellnummer ablesen. Dies wird insbesondere dann wichtig, wenn die Maschine repariert oder gewartet werden muss. Auch bei der Bestellung der passenden Verschleiß- und Ersatzteile reicht meist ein kurzer Blick auf das Typenschild aus, um die passenden Teile zu erhalten. Ist dieses jedoch nicht mehr eindeutig lesbar beginnt das Rätselraten was nicht selten in Ärger für den Kunden endet. Qualität und Langlebigkeit stehen deshalb bei der Auswahl geeigneter Schilder an erster Stelle.

Vielfältige Materialien für jeden Einsatzzweck

So vielfältig wie die Maschinen, die es zu kennzeichnen gilt, so vielfältig sind auch die Materialien aus denen Typenschilder hergestellt werden können. Kunden können bei professionellen Anbietern für Typenschildern wählen zwischen Schildern aus Metallen wie Aluminium, Messing, Aluguss oder Edelstahl und Schildern aus alternativen Untergründen wie Kunststoff, Acrylglas oder Folie. Jedes Material hat andere Eigenschaften und Vorteile, sodass für den jeweiligen Einsatzzweck sogfältig abgewogen werden sollte, welches Typenschild sich am besten eignet.

Typenschilder aus Metallen – robust und langlebig

Besonders widerstandsfähig – auch gegen Säuren, Laugen und Öle – sind Typenschilder aus Aluminium, welche insbesondere zur Kennzeichnung von Anlagen, Geräten und Maschinen verwendet werden. Sie finden häufig Einsatz in der Automobilindustrie, in der Medizin- und Labortechnik sowie in der Elektro-, Regel- und Steuertechnik. Ebenfalls sehr widerstandsfähig aber dazu noch schlagfest sind Typenschilder aus Aluguss, die in der Regel hierfür eine höhere Materialstärke haben als Schilder aus Aluminium. Messingschilder hingegen sind nicht nur lösemittel- und chemikalienbeständig sondern punkten auch besonders durch eine dauerhafte UV- und eine hohe Meerwasserbeständigkeit, sodass sie sowohl in der Chemischen Industrie als auch im Schiffs- und Bergbau eingesetzt werden können.

Für höchste Langlebigkeit und dauerhafte Beständigkeit gegen thermische, mechanische und chemische Belastungen, sollten Hersteller auf Typenschilder aus Edelstahl zurückgreifen: Diese High-Class-Schilder überzeugen außerdem durch ihr besonders hochwertiges Erscheinungsbild und eignen sich für zahlreiche Einsatzwecke in der Anlagen-, Geräte- und Maschinenkennzeichnung.

Kunststoff, Acryl oder Folie – flexible Einsatzmöglichkeiten

Nicht für alle Geräte lohnt sich die Anbringung eines hochwertigen Typenschildes aus Metall. Insbesondere bei preisgünstigen Kleingeräten und Bauteilen mit niedrigem Wert aber auch zur Inventarkennzeichnung bieten sich Folienschilder an. Typenschilder aus Folie bieten eine große Gestaltungsfreiheit in Form und Farbe und eignen sich so auch für Geräte mit ungewöhnlichen Formaten. Das außergewöhnlich dünne Material lässt sich sehr leicht auf zahlreichen Materialien anbringen und kann bei Bedarf rückstandlos entfernt werden.

Etwas langlebiger, aber immer noch preiswert, sind Typenschilder aus Kunststoff. Diese bieten im Gegensatz zu den Schildern aus Folie eine höhere Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien und sind dabei dennoch sehr vielfältig in Bezug auf die möglichen Farben und Formen der Schilder. Kunststoffschilder werden unter anderem zur Kennzeichnung von Anlagen, Geräten und Maschinen aber auch zur Rohrleitungskennzeichnung und in der Medizin- und Labortechnik verwendet.

Eine Besonderheit bieten Typenschilder aus Acrylglas, die ein nachträgliches Anpassen ermöglichen: Das fertige Schild kann gebohrt, gesägt oder geschnitten werden, ohne dass das Material darunter leidet. Die porenlose Oberfläche des Acrylglases bietet gleichzeitig eine gute Schmutzresistenz was besonders an Stellen wichtig ist, die frei einsehbar sind. Gleichzeitig ermöglicht das Material ein dreidimensionales und dadurch besonders edles Aussehen der Beschriftung.

Professionelle Beratung bei der Materialwahl

Durch eine professionelle Beratung bei der Auswahl des passenden Materials können Hersteller von Bauteilen, Maschinen und Anlagen viel Geld sparen und dafür sorgen, dass die von ihnen verwendeten Typenschilder auch über Jahre leicht lesbar sind und die wichtigsten Produktinformationen immer zur Verfügung stehen. Die richtige Auswahl von Material, Form, Größe und Beschriftung trägt außerdem dazu bei, die Werte einer Marke auch über das Typenschild sichtbar zu machen.