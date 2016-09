Mit jedem Einkauf etwas Gutes tun

Frankfurt am Main – Inhaber der Lufthansa Miles & More Credit Card können ab sofort bei jedem Einkauf mit ihrer Kreditkarte automatisch etwas Gutes tun und eine Mikrospende an die gemeinnützige Hilfsorganisation help alliance leisten. Möglich wird das durch die Kooperation zwischen Miles & More, Mastercard, Deutsche Kreditbank AG (DKB) und help alliance. Die Organisation, die von Lufthansa-Mitarbeitern ins Leben gerufen wurde, umfasst heute weltweit rund 40 Hilfsinitiativen und finanziert sich ausschließlich über Spenden.

Mit nur wenigen Klicks können sich Kreditkarteninhaber online auf der Mastercard Spendenplattform unter donate.mastercard.com/helpalliance anmelden und einen individuellen Betrag bestimmen, der mit jedem Kartenumsatz als Spende den Hilfsprojekten der help alliance zugutekommt. „Wir möchten unseren Teilnehmern die Möglichkeit bieten, soziales Engagement in ihren Alltag zu integrieren. Die Kooperation mit Mastercard und der DKB ist ein guter Weg“, sagt Roland Adrian, Geschäftsführer von Miles & More, Europas größtem Vielflieger- und Prämienprogramm.

Kleine Spende mit großer Wirkung: Soziale Projekte weltweit fördern

Die Kreditkartenbesitzer sind frei in der Wahl der Spendensumme: „Die Idee, dass jeder Einzelne mit nur einem kleinen Betrag Großes bewirken kann, hat uns begeistert“, erklärt Andreas Mechler, Global Account Lead Lufthansa Group von Mastercard. “Es freut uns, mit dieser Kooperation und unserer Mastercard Spendenplattform einen Beitrag leisten und das Engagement der help alliance unterstützen zu können.“

Im Fokus der help alliance stehen unter anderem Projekte der Ausbildungsförderung und Armutsbekämpfung: „Auch Cent-Beträge können bereits eine große Wirkung haben“, erläutert Vivian Spohr, Schirmherrin der help alliance. „Denn in ihrer Summe können die Mikrospenden viel verändern – sei es eine regelmäßige warme Mahlzeit sichern oder den Zugang zu Bildung ermöglichen.“ Allein im Jahr 2015 wurden 1.684.400 Euro gespendet. Dank der großzügigen finanziellen Unterstützung konnte die Organisation seit Gründung 1999 weltweit bereits über 130 Projekte umsetzen. Dabei leben die ehrenamtlichen Helfer jeden Tag nach dem Motto „In der Welt. Bei den Menschen.“ Denn für jedes Projekt tragen Mitarbeiter der Lufthansa Group, Condor und Lufthansa City Center ehrenamtlich die Verantwortung; stets in Kooperation mit Partnern vor Ort. Eine Übersicht über aktuelle Hilfsprojekte der help alliance finden Sie hier: www.helpalliance.org/projekte

Über das Programm „Miles to Help“ haben Miles & More Teilnehmer auch in Zukunft die Möglichkeit, ihre gesammelten Meilen für die Projekte zu spenden.

Quelle: WBCO Public Relations & Business Communications GmbH