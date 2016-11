Ismaning – Eine Dekade voller Erfolgsgeschichten: Für HSE24 steht das Jahr 2017 ganz im Zeichen des zehnten Geburtstages der beliebten Marke Judith Williams. Gebührend gefeiert wird das Jubiläum der langjährigen und überaus erfolgreichen Partnerschaft im Rahmen einer kanalübergreifenden Kampagne, die unter dem emotionalen Motto „Live your dream“ diverse Kundenaktionen und den Launch einer neuen gleichnamigen Kollektion der Self-made Unternehmerin in den Mittelpunkt stellt. Den Auftakt zum Markengeburtstag machen die Judith Williams Eventwochen vom 5. bis 11. Februar 2017, gefolgt von vielen Geburtstagsangeboten über das ganze kommende Jahr verteilt. Die Kollektion „Live your dream“ verspricht dabei zahlreiche exklusive Produkte aus den Bereichen Beauty, Mode und Schmuck.

Judith Williams: „Das Jubiläumsmotto ‚Live your dream‘ passt nicht nur perfekt zu meinem Leben, es ist auch Ansporn, andere Menschen zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen. Dank der Partnerschaft mit HSE24 bin ich in der glücklichen Lage, mit meinem großartigen Team Produkte zu entwickeln und meinen Kundinnen anzubieten, die unser Leben schöner machen. Auch nach zehn Jahren und über 5.000 Live-Sendungen freue ich mich wie am ersten Tag, wenn ich in den Ismaninger Studios vor der Kamera stehe und meine Kundinnen inspirieren darf.“

Judith Williams hat eine einzigartige Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Zahlen sprechen für sich: Binnen zehn Jahren ist sie zu einer der erfolgreichsten Fernseh-Unternehmerinnen in Deutschland und Europa aufgestiegen. Das kreative Multitalent ist aber noch viel mehr als das: Visionärin, Entertainerin und Gründerin der exklusiven Judith Williams Markenwelt. Diese umfasst mittlerweile über 800 Produkte und begeistert bis heute mehr als eine Millionen HSE24 Kunden. Im Jahr 2000 startete die gebürtige Münchnerin zunächst als Moderatorin bei HSE24 in Ismaning. Vier Jahre später erhielt sie ihr eigenes Schmuckformat, 2007 folgte der Launch der eigenen Beauty-Linie. Bereits die erste Serie „Phytomineral“ entwickelte sich zu einem ungeschlagenen Bestseller mit mehr als 2,6 Millionen verkauften Produkten seit Einführung. Heute umfasst „Judith Williams Cosmetics“ 14 verschiedene Produktlinien. Seit 2009 rundet eine eigene Modelinie die Judith Williams Markenwelt ab.

Ihr Gespür für Trends und ihre unternehmerische Weitsicht stellt das Multitalent seit 2014 auch als Jurymitglied der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ unter Beweis. Dort verhilft sie Gründern mit ihrer Expertise und ihrem Unternehmergeist zum Erfolg. Zu ihren Investitionen gehören unter anderem der kultige „Popcornloop“ und das Augsburger Start-Up „LittleLunch“, dessen Bio-Suppen seit Verkaufsstart bereits mehr als 350.000 Mal bei HSE24 verkauft wurden.

„Mit viel Mut, Kreativität und der nötigen Brise Glamour hat Judith Williams eine unvergleichliche Karriere hingelegt. Sie ist heute die erfolgreichste Marke im europäischen Homeshopping“, so Richard Reitzner, Vorsitzender der Geschäftsführung von HSE24. „Von Beginn an ein maßgeblicher Motor und wichtiger Teil dieser einzigartigen Erfolgsgeschichte zu sein, macht uns als Unternehmen sehr stolz. Darüber hinaus ist Judith Williams als moderne und unabhängige Frau eine große Inspirationsquelle für viele unserer Kundinnen, denen wir 2017 im Rahmen des Jubiläums mit zahlreichen Angeboten für ihre langjährige Treue danken möchten.“

Quelle: HSE24/CMC Munich GmbH