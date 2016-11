Ob Azubis, Berufseinsteiger, Fach- oder Führungskräfte sicherdirdenjob.de bietet Jobsuchenden mit über 11.000 offenen Stellen von regionalen Unternehmen ein umfangreiches regionales Jobportal aus der Region Bremen, Oldenburg, Hannover und Hamburg.

Die Digitalagentur Plietsch hat gemeinsam mit stellenanzeigen.de, Systempartner für Verlage und im Zusammenschluss mit den Verlagspartnern Mediengruppe Kreiszeitung, Aller Weser Verlag, Rotenburger Rundschau, Weser Report und Kreiszeitung Wochenblatt mit www.sicherdirdenjob.de ein großes Stellenmarktportalfür die Region ins Leben gerufen. Somit werden die Stellenanzeigen nicht nur in den reichweitenstärksten Zeitungen der Region Bremen, Oldenburg, Hannover und Hamburg veröffentlicht, sondern auch auf dem neuen regionalen Stellenmarktportal www.sicherdirdenjob.de.„Durch das neugeschaffene und attraktive Produktportfoliovon sicherdirdenjob.de besitzt jeder Partner hervorragende crossmediale Vernetzungsmöglichkeiten, um bedürfnisorientiert den Unternehmen in der Region als Ansprechpartner in punkto Recruiting und Employer Branding zur Verfügung zu stehen“, so Florian Jamer, Geschäftsführer der Plietsch GmbH.

Das neue Jobportal steht unter dem Motto „Sicher Dir den Job“

Die übersichtliche Gestaltung (zentrale Suchbox, attraktive Arbeitgeber der Region sowie aktuelle Top-Jobs) bietet Jobsuchenden eine schnelle und effiziente Suche nach passenden Jobangeboten aus der Region. Aufgrund des responsiven Webdesigns werden die Inhalte auf allen Endgeräten ideal dargestellt und sind somit optimal lesbar.

Aufmerksamkeit beim Bewerber erzielen

Mit Social Recruiting und einem Firmenprofil präsentieren sich Unternehmen da, wo Bewerber suchen. So erhalten Arbeitgeber im „War for Talent“ zusätzliche Aufmerksamkeit. „sicherdirdenjob.de ist ein Aufruf, den wir nur unterstützen können. Mit dem neu gestalteten Portal schafft Plietsch mit seinen Kooperationspartnern eine attraktive regionale Online-Jobbörse, einfach in der Handhabung, übersichtlich in der Nutzung“, beschreibt Dr. Peter Langbauer, Geschäftsführer stellenanzeigen.de, den gelungenen Start.

Quelle: stellenanzeigen.de GmbH & Co. KG