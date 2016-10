Eschborn – Information Builders, ein führender Anbieter von Business-Intelligence-, Analytics-, Datenintegritäts- und Datenqualitätslösungen, macht seine Business-Intelligence- und Analytics-Plattform WebFOCUS für Unternehmen ab sofort im Amazon Web Services (AWS) Marketplace verfügbar.

WebFOCUS bietet sowohl Unternehmen als auch End-Usern leistungsfähige, dynamische und interaktive Informationen über Geschäftsprozesse. Unternehmen können auf Applikationen in der AWS-Cloud entweder über eine Hybrid-Architektur oder ihre On-Premise-Umgebungen zugreifen.

WebFOCUS ist derzeit über die flexible, skalierbare Pay-As-You-Go-AWS-Cloud erhältlich. Die Business-Intelligence (BI)- und Analytics-Plattform ermöglicht Self-Service-BI und -Analytics für alle Anwender innerhalb und außerhalb eines Unternehmens. Sie ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich: Business User Edition, Application Edition und Enterprise Edition.

Durch die Zusammenarbeit von Information Builders und AWS erhalten Unternehmen aller Größen einen schnellen und einfachen Zugang zu einer BI- und Analytics-Plattform auf Enterprise-Niveau. Für Kunden und Partner ist es nun möglich, WebFOCUS in einer schnellen, flexiblen und skalierbaren AWS-Umgebung zu implementieren. Da WebFOCUS von Information Builders jetzt auch im AWS-Marketplace verfügbar ist, erhalten Unternehmen einerseits einen tiefen Einblick in Analytics und andererseits Zugriff auf eine komplette Cloud-Lösung.

„Information Builders’ WebFOCUS ist ein führendes Produkt für Business-Intelligence und Analytics und richtet sich an Unternehmen, die eine skalierbare, agile Self-Service-BI-Lösung benötigen“, betont Barry Russel, General Manager, Global Business Development, AWS Marketplace and Catalog Services bei Amazon Web Services. „Unsere Kunden wollen eine einfach zu bedienende Software wie WebFOCUS, die im AWS Marketplace zum sofortigen Kauf und Einsatz bereitsteht. Durch die Verfügbarkeit der Lösung im AWS Marketplace ermöglicht Information Builders Unternehmen, den wirtschaftlichen Erfolg zu steigern, indem sie über die AWS Cloud schnellere Einblicke in ihre geschäftlichen Prozesse erhalten.“

„Information Builders bietet Unternehmen aller Größen eine vollständige BI- und Analytics-Lösung auf Enterprise-Niveau an. Die Zusammenarbeit mit AWS ermöglicht Kunden einen schnellen, hochskalierbaren Zugriff auf unsere Lösungen in der AWS-Cloud. Wir engagieren uns dafür, Self-Service-BI und -Analytics für Kunden überall zugänglich zu machen und die Verfügbarkeit für Unternehmen zu erhöhen, die AWS-Cloud-Services benutzen“, erklärt Gerald Cohen, President und CEO bei Information Builders.

Quelle: PR-COM GmbH/Information Builders