Wer sich mit dem Gedanken trägt zu bauen oder umfassende Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen plant, sollte sich schon jetzt folgenden Termin notieren: Vom 15. bis 23. Oktober findet in Hannover eine der größten Baumessen für Bauherren und Sanierer in Deutschland statt. Im Rahmen der infa, Deutschlands größter Erlebnis- und Einkaufsmesse, präsentieren sich unter der Dachmarke bauen + wohnen die Bereiche WOHNEN & AMBIENTE sowie die bauen 2016.

Über 300 Aussteller, darunter zahlreiche namhafte und renommierte Firmen, garantieren in zwei Hallen auf über 22.000 Quadratmetern eine umfassende Marktübersicht, Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Hausbau, Renovierung, Umbau, Einrichten und Immobilienkauf.

Der Messebesucher findet unter anderem Carports, Heizungs- und Sicherungsanlagen, Tresore, Kamin- und Kachelöfen, Bauwerkzeuge, Whirlpools, Saunen, Türen, Bedachungen, individuelle Deckenabhängungen, exklusive Einbauküchen von marktführenden Herstellern.

Ob Landhausstil oder Designerstück – das Angebot an Möbeln ist ebenso einzigartig und umfasst u.a. Betten, Tische, Wohnlandschaften. Ebenfalls top: die große Auswahl an Dekoration und Accessoires wie Lampen, Leuchten, Teppiche u.v.m.

Gartenfreunde können sich ebenfalls über ein großes Angebot an Pavillons, Strandkörben, Möbeln, Grills, Gartengeräten u. a. freuen, und für „Garten-Software“ ist in Form von Blumensaaten, Blumenzwiebeln, Stauden und Wurzeln ebenfalls gesorgt.

Deutlich größer wird in diesem Jahr das Thema Bad abgebildet – mit allem, was man braucht, um aus herkömmlichen Bädern traumhafte Wellnessoasen zu machen. So sind neben Porta, Bauhaus und Artweger auch das Seven Wood Studio mit einzigartigen Waschbecken und Badewannen aus Holz mit dabei.

Zu den Highlights für Heimwerker gehört die über 600 Quadratmeter große Werkzeugwelt des Braunschweiger Traditionsunternehmens Ohlendorf. Ohlendorf versammelt die Weltmarktführer der Werkzeughersteller unter einem Dach – darunter Namen wie Toro, Proxxon, Festool, Dewalt, Makita und viele andere. Das Besondere: Alle Werkzeuge, darunter Schlagbohrmaschinen, Akkuschrauber, Stichsägen, Presslufthammer u.v.m., können unter fachkundiger Anleitung direkt vor Ort ausprobiert und miteinander verglichen werden.

Natürlich Holz – so der Titel der Sonderschau vom Landesmarketingfonds Holz Niedersachsen. Hierfür wird ein individuell geplantes Wohnhaus in Holzrahmenbauweise, das den Blickpunkt des Gemeinschaftsstandes der Holz- und Forstwirtschaft darstellt, direkt in der Messehalle aufgebaut.

Die Nachwuchstischler des Niedersächsischen Tischlerhandwerks präsentieren in der Ausstellung Die Gute Form die besten Gesellenstücke, die während der Veranstaltung von einer Jury bewertet werden und sich somit für den Bundeswettbewerb qualifizieren.

Wer neue Ideen für die Wohnraumgestaltung sucht, wird ebenfalls auf der Fläche der Guten Form fündig. Innenarchitekt Günther Schmidt steht für kostenlose Beratung am Stand zur Verfügung. Tipp: Am besten Foto oder Skizze mitbringen – je besser das Bild ist, das sich der Architekt vom Objekt machen kann, desto fundierter die Beratung.

Die Verbraucherzentrale Niedersachsen stellt sich drängenden Fragen in Sachen Energieeffizientes Bauen und Sanieren, bietet unabhängige Beratungen bezüglich erneuerbaren Energien, Wärmeschutz, Heizungsanlagen, Förderprogrammen, Anbieterwechsel und bietet zusätzlich Energie-Checks an.

Um maximale Sicherheit in den eigenen vier Wänden geht es dem Landeskriminalamt Niedersachsen. Das LKA gibt wertvolle Tipps zum Thema Einbruchschutz und zeigt auf, welche Diebstahl-Präventionsmaßnahmen wirksam sind und welche weniger, und informiert außerdem über Internetkriminalität.

bauen + wohnen 2016, der Hotspot für Hausbauer, Sanierer, Werkzeugfans und Hobbygärtner im Rahmen der infa, Deutschlands größter Erlebnis- und Einkaufsmesse (15. bis 23. Oktober) auf dem Messegelände in Hannover. Täglich von 10 bis 18 Uhr.

Tickets zum ermäßigten Preis im Online-Shop (www.meine-infa.de): Erwachsene 11,50 EUR, Ermäßigt 10,50 EUR, Junior-Ticket (13-17 Jahre) 6,50 EUR. Tickets Messe-Kasse: Erwachsene 13,50 EUR, Ermäßigt 12,50 EUR, Junior-Ticket 8,50 EUR.

Kinder bis einschließlich 12 Jahre haben freien Eintritt.

Weitere Informationen: www.meine-infa.de

Quellennachweis: Fachausstellungen Heckmann