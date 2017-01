Jeden Abend kommen die Menschen nach Hause, in die eigenen vier Wände. Der Wohnraum ist mehr, als ein Schutz vor Witterungsbedingungen und ein Postkasten, vielmehr ist es ein Ort der Geborgenheit, der Entspannung, der Familie. Das Zuhause sollte den Menschen zur Ruhe bringen, entlasten und wärmen, den Raum für Einsamkeit und Zweisamkeit geben, Erholung bieten und Ruhe spenden. Umso negativer ist es, dass sehr viele Deutsche sich im eigenen Zuhause nicht wohl fühlen. Gründe sind neben der sozialen Probleme sehr vielfältig: Fehlende oder unpassende Einrichtung, Baumängel, Luftzug, Kälte oder Unordnung. Ein Mensch, der sich in seinem Haus nicht wohl fühlt, ist psychisch weniger stabil und anfälliger für Stress und Krankheiten. Er verliert Belastungsfähigkeit, wird reizbar, unzufrieden und unglücklich. Jeder sollte die Chance haben, sich auf das Zuhause zu freuen, und meistens schaffen es bereits kleinere Veränderungen in der Einrichtung, den Menschen zum Wohlgefühl zu bewegen.

1. Raum und Ordnung schaffen

Die meisten Menschen, die keine Ordnung und Sauberkeit in ihrer Wohnung haben, haben keine Struktur. Mit kleinen Tricks und zusätzlichen Einrichtungsgegenständen ist das Halten der Ordnung in der Wohnung ein Kinderspiel. Zum Beispiel darf es auf keinen Fall Mangel an Stauraum entstehen, denn nur reichliche Regale und Schubladen erlauben Ordnung. Wenn bestimmte Gegenstände keine festen Plätze haben ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie irgendwo liegen bleiben.

Jede Ablage, jedes Regal und jede Schublade braucht eine konkrete Funktion.

Für alle Gegenstände muss ausreichend Platz vorhanden sein.

Feste Aufräumtage und Zeiten sollten eingeführt werden.

Zuständigkeitsbereiche können auf die Familienmitglieder aufgeteilt werden, so ist die Aufgabe kleiner und scheint besser machbar zu sein.

Häufiger Besuch einladen: In Erwartung der Gäste räumen Menschen eher auf.

Mit kleineren Tricks gelingt das Aufräumen besser und jeder Mensch muss erst seine eigene Bewältigungsstrategie für die Ordnung entwickeln.