Köln – Im jüngsten Rating von Morgen & Morgen wurden erstmals die Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Risikolebensversicherungen unter die Lupe genommen. Gleich zwei von drei Produkten der Gothaer Lebensversicherung konnten die unabhängige Ratingagentur überzeugen: Der Tarif RKN Plus und die Premiumvariante RKP8 Premium erzielten die Höchstbewertung und wurden mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Die Ratingagentur Morgen & Morgen hat im aktuellen Rating 117 Tarife von 69 Anbietern durchleuchtet. Das Gesamtrating setzt sich aus 19 Kriterien zusammen, in denen maximal 43 Punkte erreicht werden konnten. Die Gothaer konnte dabei in nahezu allen Teilbereichen punkten und überzeugte mit Nachversicherungsgarantien sowie guten Möglichkeiten in der Vertragsgestaltung. Besonders hervorgehoben wird der faire Versicherungsschutz, den die Gothaer bietet. Die AVB zeichnen sich durch die transparenten Hinweise auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung und den Verzicht auf das Kündigungsrecht bei Gefahrerhöhung aus.

„Wir sind stolz, dass wir wieder eine Top-Bewertung bekommen haben“, betont Nicolai Engel, Lieter Produktentwicklung bei der Gothaer Lebensversicherung AG. „Das Rating bestätigt erneut unsere langjährige Kompetenz in der Risikolebensversicherung. Mit unserer Produktpalette bieten wir für alle Bedürfnisse unserer Kunden bezahlbaren Schutz mit Top-Leistungen an.“

Quelle: Gothaer Lebensversicherung AG