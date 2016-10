Dreilinden/Berlin – Basierend auf der neu geschaffenen Kampagnenplattform „Genau deins.“ startet eBay eine umfangreiche Markenkampagne zum diesjährigen Weihnachtsgeschäft. Die Kampagne ist Startpunkt, um die Marke eBay in Deutschland langfristig zu schärfen, ihr eine neue Bedeutung im Leben der Konsumenten zu geben und klar zum Ausdruck zu bringen, wofür eBay heute steht. Im Mittelpunkt steht der Anspruch von eBay, jedem Menschen seine Version des Perfekten zu bieten – ganz gleich, um was es sich handelt. eBay hat die größte Vielfalt an Artikeln aus gewerblicher und privater Hand auf seinem Marktplatz über den gesamten Lebenszyklus: von Neuware aus der aktuellen Saison, Vorsaisonartikeln bis hin zu generalüberholter Ware, Vintage-Artikeln oder völlig Einzigartigem – insgesamt 140 Millionen Artikel allein in Deutschland und mehr als eine Milliarde weltweit.

„Aus der nahezu unbegrenzten Auswahl an Artikeln bei eBay haben wir die neue Kampagnenplattform ‚Genau deins.‘ abgeleitet“, so Daniel Simon, Senior Director Marketing bei eBay in Deutschland. „Die Weihnachtskampagne ist die erste Kampagne, die diese Plattform zum Leben erweckt. Sie zeigt die Vielfalt unterschiedlicher Menschen, ihre unterschiedlichen Bedürfnisse und unterstreicht, dass das Passende und Perfekte etwas sehr Persönliches und völlig individuell ist. Sie verdeutlicht, dass eBay für jeden einzelnen das genau perfekte Produkt bieten kann.“

Um das Bild, das viele Verbraucher heute noch von eBay haben, näher an die Realität zu rücken, liegt ein Fokus in der Kampagne auch darauf, auf das große Neuwarenangebot zum Sofort-Kaufen bei eBay aufmerksam zu machen. Die Aussage „98 Millionen neue Artikel zum Sofort-Kaufen“ verdeutlicht, dass eBay schon lange keine reine Auktionsplattform für Privatkunden mehr ist, wenngleich die Angebote von privaten Verkäufern weiterhin ein integraler Bestandteil des vielfältigen Angebots von eBay und Bestandteil der Marken-DNA sind. Ebenso kommuniziert die Kampagne die Vorteile des Premiumservices eBay Plus mit besonders schnellem Versand und kostenlosem Rückversand. Die Kampagne zielt neben der Schärfung der Marke darauf ab, bestehende Kunden zu binden und neue Kunden für eBay zu gewinnen.

TV als Hauptmedium

TV wird das Hauptmedium der Kampagne sein. Daneben kommen Online-Video, Social Media, Display Advertising, Out-of-Home und Radio zum Einsatz. Ebenso wird die Kampagne auf den eBay-eigenen Kanälen wie z.B. der Homepage zu sehen sein. Das TV-Thema „Die meisten Menschen …“ spielt mit Klischees. Ein Voice-Over erzählt von Klischees wie „Die meisten Menschen stehen um 6:18 Uhr auf …“. Zu sehen sind zwei junge Frauen, die morgens aus einem Club kommen. Weitere Vignetten brechen auf ähnliche Art mit Klischees, bevor das Voice-Over schließt: „Aber seit wann bist du wie die meisten? Finde jetzt genau deins – mit Millionen neuer Artikel. eBay.“

„Ein wichtiger Eckpfeiler der neuen Markenpersönlichkeit von eBay ist Authentizität“, sagt André Musalf, Head of Consumer Marketing – Brand & Horizontals bei eBay in Deutschland. „Aus diesem Grund sind die Mehrheit der Darsteller in der TV-Kampagne nicht nur Laien, die in einem Street-Casting gefunden wurden, sondern alle sind auch in ihrem privaten Leben eBay-Kunden. Teilweise wurde in ihren eigenen Wohnungen gedreht“, so Musalf weiter.

Die Kampagne startet mit einer Brand-Phase und geht ab Ende November in eine reine Weihnachtsphase über. Für jede der beiden Phasen wird es einen eigenen 20-sekündigen TV-Spot geben. Die Spots werden unter anderem bei RTL, SAT.1, ProSieben und VOX zu sehen sein. Out-of-Home wird zur Weihnachtsphase mit Citylights und Mega-Light-Postern in Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt am Main, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund und Essen starten.

Es ist die erste deutsche Kampagne, die auf der global überarbeiteten Markenstrategie von eBay basiert.

Die Kampagne wird vom 27. Oktober bis 18. Dezember 2016 laufen und in Q1-2017 fortgesetzt werden. Lead-Agentur ist DDB Berlin, MediaCom (Media), Feed (Onsite), Add2 (Display), Fetch (Mobile) und achtung! (PR) sind als weitere Agenturen beteiligt.

Quelle: eBay Corporate Services GmbH