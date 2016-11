Berlin – Die ShowHeroes GmbH, Mobile Advertising Anbieter aus Berlin, gewinnt mit Christian Grospitz einen Bewegtbild-Experten für die Rolle des Chefredakteurs und erweitert das Team am Berliner Standort.

Nach der Einstellung von Bastian Döring als Director Sales, gibt die ShowHeroes GmbH einen weiteren, wichtigen Neuzugang bekannt:

Christian Grospitz verantwortet seit Oktober in der Rolle des Editor in Chief die Leitung und den weiteren Aufbau der Redaktionseinheit im Unternehmen. Damit ist er für die redaktionelle Seite der Bewegtbildproduktion verantwortlich – von der Recherche und Konzeption bis hin zur Auslieferung der fertig produzierten Videoinhalte an den Kunden. Dies können Webseitenbetreiber sein, die ihre mobilen Angebote durch hochwertige Video-Inhalte attraktiver gestalten wollen, oder Werbetreibende, für deren Werbe- und Content-Marketing-Strategie maßgeschneiderte Clips produziert werden.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass Christian mit an Bord ist.“ sagt Ilhan Zengin, CEO der ShowHeroes GmbH. „Die Produktion von redaktionellem Video-Content ist ein elementarer Baustein unserer Wertschöpfungskette. Wir waren auf der Suche nach einem Experten, der nicht nur durch Fachwissen überzeugt, sondern auch Führungserfahrung mitbringt. Christian ist die ideale Besetzung für diese Rolle.“.

Grospitz bringt viele Jahre Erfahrung im Bewegtbildbereich mit sich, die er u.a. beim Social TV-Sender joiz sammelte, wo er sich mit WebTV und interaktiven Streaming-Formaten auseinandersetzte. Zuvor verbrachte Grospitz mehrere Jahre als Redakteur bei der Axel Springer Digital TV GmbH und bei Bild.de. Zuletzt leitete er das Projekt „BUNTEnow“ im Hause Burda.

„Die neue Rolle bei ShowHeroes ist eine großartige Herausforderung“, sagt Grospitz. „Der dramatische Umbruch der Mediennutzung zwingt Content-Produzenten, sich stetig neuen Anforderungen anzupassen. ShowHeroes ist derzeit eines der agilsten Unternehmen in diesem Bereich: Wir bieten unseren Kunden sowohl redaktionelle als auch technische Lösungen mit hoher Qualität und extrem schneller Umsetzung.“

Mit über tausend produzierten Videos und seiner proprietären PlayView-Player-Technologie, unterstützt ShowHeroes bereits seit Jahresbeginn Kunden wie Hubert Burda Medien, Gruner+Jahr und die SPIEGEL-Gruppe erfolgreich dabei, vermarktbares mobiles Video-Inventar auf Webseiten und In-App aufzubauen. Seit Jahresmitte liefert das Unternehmen in seinem Netzwerk Werbekampagnen aus, darunter von der Deutschen Telekom, REWE, Kneipp und Netflix.

Quelle: ShowHeroes GmbH