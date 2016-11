Köln / Holzwickede – Das erfolgreichste Startup Nordrhein-Westfalens kommt aus dem Kreis Unna.

Am 04.11.2016 hat die UNIQ GmbH mit ihren Geschäftsführern Daniel Krahn und Daniel Marx beim Gründerpreis NRW den ersten Platz belegt. Der Preis ist insgesamt mit 20.000 Euro dotiert, die Hälfte fließt nun als Preisgeld in die weitere Entwicklung von Urlaubsguru.de und den anderen Projekten der UNIQ GmbH. „Wir freuen uns natürlich wahnsinnig über die Auszeichnung“, sagt Gründer Daniel Marx. Gründer Daniel Krahn ergänzt: „Der Preis ist eine ganz große Ehre für uns!“

Rund 90 Startups hatten sich in diesem Jahr um den Gründerpreis des Landes NRW beworben. Die aussichtsreichsten zehn hatten es auf die Shortlist geschafft und ihre Vertreter waren zur Feierstunde gekommen. Pünktlich um 18 Uhr begann die Verleihung des Gründerpreises NRW 2016 in der Kölner XPost – einem unter Denkmalschutz stehenden Veranstaltungszentrum mit ganz besonderem Charme. NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin betonte in seinen einführenden Worten die Wichtigkeit von Gründungen für den Wirtschaftsstandorte Nordrhein-Westfalen.

In ihrer Laudatio machte es die Vorjahressiegerin noch einmal spannend. Dass es sich bei der UNIQ GmbH um ein echtes Familienunternehmen handelt, wurde an der Gästeliste deutlich. Denn neben Daniel Krahn und Daniel Marx waren auch ihre Verlobten und ihre Mütter mit nach Köln gekommen, die ebenfalls Schlüsselpositionen in der Firma besetzen. Alle brachen spontan in Jubel aus, als der Urlaubsguru als Sieger-Firma feststand. Auch der Applaus der anderen starken, souveränen Gründer tat den beiden Jungunternehmern gut. Per „Facebook Live“ fieberten viele Mitarbeiter von Urlaubsguru.de und Fans der UNIQ-Seite mit.

Auch Landrat Michael Makiolla drückte vor Ort die Daumen: „Die beiden Daniels beweisen, dass man nicht immer viel Geld braucht, um mit einer Idee erfolgreich zu sein. Ohne Fremdkapital haben sie es in nur vier Jahren mit ihrem Hobby-Projekt zu dem erfolgreichsten Jungunternehmen des ganzen Landes geschafft. Dass sie den Kreis Unna dann mit den Buchstaben U und N auch noch in den Firmennamen aufgenommen haben, macht ihre Verbundenheit zur Region deutlich. Ich freue mich wirklich wahnsinnig über den Erfolg der beiden und wünsche viel Erfolg für die nächsten Jahre.“

Den zweiten Platz (6.000 Euro) gewann ein Floristikunternehmen aus Waltrop. Den dritten Platz (dotiert mit 4.000 Euro) gewann ein Handwerksbetrieb für Elektrotechnik aus Essen. „Wir gratulieren natürlich auch diesen beiden Startups und allen anderen Top-Gründern, die es auf die Shortlist geschafft haben“, erklären Krahn und Marx. Die Preisgelder hatte die NRW.Bank zur Verfügung gestellt. „Wir bedanken uns bei der Jury, den Stiftern, der NRW.Bank und allen, die für den Gründerpreis NRW ihr Bestes gegeben haben“, sagten die beiden Gewinner.

Quelle: UNIQ GmbH