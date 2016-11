München – XING Events (www.xing-events.com), der Experte der Eventbranche für die Themen Teilnehmermanagement und Eventvermarktung, veröffentlicht heute seine Studie über die digitale Transformation in der Eventbranche. Die digitale Transformation umfasst eine Vielzahl von Veränderungen bestehender Geschäftsmodelle und Strukturen in der Eventbranche. Digitale Technologien drängen in das etablierte Messe- und Eventgeschäft, sodass hier eine Weiterentwicklung stattfinden muss.

XING Events hat es sich zur Aufgabe gemacht herauszufinden, wie Veranstalter die digitale Transformation für sich nutzen, was die neuesten Entwicklungen sind und wo die Herausforderungen liegen. Besonders spannend zu sehen ist hier der Vergleich zwischen der Wahrnehmung der Teilnehmer und der Veranstalter zu diesem Thema. Zusätzlich beinhaltet die Studie wertvolle, praxisnahe und leicht umsetzbare Tipps zur effektiven Nutzung von digitalen Technologien.

Digitalisierung zeigt sich vor allem in der Eventvermarktung und der Eventorganisation

Drei Viertel der Veranstalter konnten durch den Einsatz von digitalen Technologien eine Optimierung Ihrer Prozesse, vor allem in der Eventvorbereitung, feststellen. Dies deckt sich mit den Teilnehmerstimmen, die durch mehr Event-Informationen, Networking-Möglichkeiten und Online-Ticketing die meisten Vorteile in der Eventvorbereitung sehen.

Große Kluft zwischen den Bedürfnissen der Teilnehmer und dem Angebot der Veranstalter

Vor allem beim Thema Ticketing gehen die Antworten stark auseinander. Knapp die Hälfte der befragten Veranstalter setzt zwar Online-Ticketing ein, sieht dies aber nicht als Schwerpunkt. Knapp 90% aller Teilnehmer möchte aber nicht mehr auf diese digitale Lösung verzichten. Obwohl die Eventvermarktung und die Teilnehmerkommunikation laut Veranstalter optimiert werden konnte, besteht seitens der Teilnehmer immer noch Bedarf für mehr Informationsfluss.

Drei Viertel der Veranstalter konnten Ihre Ziele erreichen

Als Hauptziele in Bezug auf die Digitalisierung wurden von den Veranstaltern die zeitliche, finanzielle sowie organisatorische Effizienz und eine Steigerung der Teilnehmerzufriedenheit angegeben. 75 % der Veranstalter konnten diese Ziele mithilfe digitaler Lösungen erreichen.

Der Trend für die Zukunft sieht ähnlich aus: Drei Viertel der Veranstalter wollen ihre digitalen Eventmanagement-Lösungen in Zukunft weiter ausbauen. Auch die Teilnehmer stellen eine Optimierung fest und wollen zu 81 % nicht mehr auf digitale Angebote verzichten.

