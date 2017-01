Nicht nur Schreibtisch, Bürostuhl, Schränke und Regale gehören zur Büroausstattung, auch der Fußbodenbelag sollte gut ausgewählt sein. Prinzipiell muss der Fußboden langlebig und belastbar sein, so muss er nicht schon nach kurzer Zeit ausgetauscht werden. Was sollte man bei der Wahl eines geeigneten Bodenbelags für das Büro beachten und welche Varianten eignen sich am besten?

Auswahlkriterien

Der Fußboden eines Büros ist in den meisten Fällen anderen Beanspruchungen ausgesetzt als Fußboden für den Durchschnittshaushalt. Nasse Schuhe im Winter, Salz, Dreck oder Sand strapazieren den Boden im Laufe der Zeit. Hinzu kommen rollbare Bürostühle, schwere Aktenschränke und je nach Einzelfall weitere Gegenstände hinzu. Die Robustheit des Bodens sowie seine Strapazierfähigkeit spielt hier also eine ganz wichtige Rolle. Weiterhin sollte der Boden selbstverständlich einfach zu reinigen sein. Unter Umständen muss er auch schwere Reinigungsmaschinen „ertragen“.

Fliesen

Klassische Fliesen sind leicht zu reinigen und besonders robust. Der größte Nachteil dieses Bodenbelags ist jedoch die Schallentwicklung. In großen, mit Fliesen ausgelegten Räumen kann es gerade wenn mehrere Personen im Raum arbeiten schnell unnötig laut werden. Ansonsten stellen Fliesen aufgrund der Vielfalt durchaus eine optisch ansprechende Variante für Büroräume dar.

Vinyl

Bodenbelag aus Vinyl gibt es mittlerweile auch ohne PVC. Sie sind besonders langlebig und unempfindlich, leicht zu reinigen und daher ein optimaler Bodenbelag für Büros. Bodenbeläge aus Vinyl können entweder wie Fliesen oder aber in Bahnen verlegt werden und sind relativ preisgünstig. Auch hier gibt es eine enorme Auswahl verschiedener Optiken.

Parkett

Holz wirkt. Und das vor allem auf dem Boden. Naturholzparkett macht einen warmen und freundlichen Eindruck, je nach Geschmack lässt sich aus dunklen bis hellen Varianten auswählen. Zwar ist Echtholzboden eine Kostenfrage, durch die Langlebigkeit und Robustheit des Materials kann sich die Investition jedoch durchaus lohnen. Ein weiterer Vorteil von Parkett ist der, dass man es nach einiger Zeit abschleifen kann, sodass es wieder neuwertig aussieht.

Laminat

Laminat ist wesentlich preisgünstiger als echtes Parkett und ist generell auch für Büros geeignet. Bürostühle können das Laminat jedoch leicht zerkratzen, hier sollte man also nicht die billigste Variante, sondern eine mit besonders harter Oberfläche wählen. Es empfiehlt sich spezielle Bodenschutzmatten in Bereichen in denen Bürostühle stehen zu platzieren, um den Boden zu schonen. In Räumen, in denen es nicht auf einen besonders hohen repräsentativen Eindruck ankommt, ist Parkett durchaus eine gute Wahl.

Textile Bodenbeläge

Textile Bodenbeläge haben einen besonderen Vorteil: Sie schlucken Schall und machen so besonders ruhige Büroräume möglich. Weiterhin sammelt sich Staub am Boden und fliegt nicht durch die Büroräume. Auf jeden Fall sollte bei textilen Bodenbelägen auf die Dicke geachtet werden, um genügend Strapazierfähigkeit zu gewährleisten. Nachteile von textilen Bodenbelägen sind die teilweise schwierige Reinigung. Aufwendige, große Muster sollten vermieden werden, da diese für eine gewisse Unruhe sorgen können. Textile Bodenbeläge in warmen dezenten Farben sorgen für ein entspanntes Arbeitsklima.

Selbstverständlich spielen auch immer das Budget und der individuelle Geschmack eine wesentliche Rolle bei der Auswahl. Wer auf der Suche nach einem passenden Bodenbelag für ein Büro ist, findet Bodenbeläge aller Art im Shop Franke-Raumwert.de – hier lässt es sich durch die Kategorien Fiesen, Laminat oder Vinyl stöbern und man kann sich zu passenden Bodenbelegen aller Art umfassend informieren.