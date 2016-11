Lübeck – Im dritten Jahr des Awards wird der Lübecker Finanzdienstleister erneut als herausragend bewertet. In Kooperation mit dem Bankmagazin und dem Versicherungsmagazin hat die Kölner Gesellschaft Service Value deutschlandweit Finanzvertriebe analysiert und in einem dreistufigen Verfahren neun Unternehmen ausgezeichnet.

Unter dem Oberbegriff „vorbildlich“ sind verschiedene Kriterien zusammengefasst: Die Gewinner überzeugen gleichermaßen in den Bereichen strategische Kompetenz, Führungs-, Fach, Sozial- und Selbstkompetenz sowie Ethik. Auch die hohe Qualität der Kundeninformation und -kommunikation sowie die interne Organisation waren ausschlaggebend für die Preisverleihung.

„Weil wir seit über 60 Jahren am Markt etabliert sind, wissen wir genau, was Kunden erwarten und können sie deshalb passgenau beraten“, so Michael Neumann, Vorstand der Dr. Klein & Co. AG. Dass der Award auch die Nachhaltigkeit der Beratung auszeichnet, freut ihn besonders: „Mit dem Schwerpunkt auf Baufinanzierungen unterstützen wir unsere Kunden bei der Verwirklichung von großen und weitreichenden Plänen. Deshalb steht für uns der Kundennutzen im Fokus. Wir begleiten langfristig und freuen uns, dass der Preis unseren Anspruch belegt.“

Erst im Oktober hat Dr. Klein erneut den Gesamtsieg zum fairsten Finanzvertrieb errungen – ein Preis, den das Deutsche Institut für Service-Qualität gemeinsam mit n-tv auslobt. Verbraucher haben das Unternehmen in allen drei bewerteten Kategorien – Preis-Leistungs-Verhältnis, Zuverlässigkeit und Transparenz – auf den ersten Platz gewählt.

Quelle: Dr. Klein & Co. AG