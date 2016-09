Berlin – Für die meisten der 650.000 Kunden, die täglich eine TOTAL Tankstelle besuchen, ist heute die Smartphone Nutzung unterwegs ganz selbstverständlich. Die neue TOTAL Services App steht ab sofort im Google Play Store für Android-Geräte und ebenfalls bei iTunes für AppleDevices zum gratis Download bereit.

Die neuentwickelte Applikation bietet folgende Funktionalitäten:

Tankstellenfinder mit Übersicht zu den angebotenen Kraftstoffen und Services an jeder TOTAL Station

Laufend aktualisierte Kraftstoffpreisanzeigen

Bewertungsmöglichkeiten der TOTAL Stationen

TOTAL Aktionsangebote speziell für App-Nutzer (Android / iOS)

Informationen zu aktuellen Themen und neuen Aktivitäten von TOTAL

Downloadmöglichkeit TOTAL Tankstellennetze in anderen Ländern

TOTAL Carwash Stationsfinder

Udo Wink, Project Manager Digital Transformation bei TOTAL Deutschland in Berlin, unterstrich: „Die TOTAL Services App wird ständig weiter entwickelt werden. Wir arbeiten bereits an einigen guten Ideen, die wir schon bald schon in neuen Features präsentieren wollen!“

Der Ausbau von innovativen Angeboten und digitalen Services für die TOTAL Kunden steht zukünftig noch deutlicher im Vordergrund. Das zeigt beispielsweise der Plan des Ausbaus einer freien WLANNutzung an rund 600 TOTAL Stationen bundesweit. TOTAL Deutschland hatte bereits 2011 eine App für Smartphone Nutzer publiziert.

Quelle: TOTAL Deutschland