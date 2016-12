Amsterdam – TomTom (TOM2) und SAP SE (NYSE: SAP) haben ihre Partnerschaft ausgeweitet, um die weltweite Expertise bei standortbezogenen Leistungen von TomTom in den Applikationen von SAP® anbieten zu können.

Es ist das erste Abkommen mit SAP, in dem TomTom und SAP zusammenarbeiten, um Geocoding und Adressvalidierungs-Leistungen von TomTom im Produktportfolio von SAP auf einem globalen Level bereitzustellen. Die Partnerschaft ermöglicht es SAP seine Geocoding und sein Adressvalidierungs-Angebot sowohl in der Cloud als auch vor Ort weiter auszubauen, einschließlich der SAP Lösungen aus dem Enterprise Information Management Portfolio wie zum Beispiel SAP Data Services und SAP HANA-basierten Applikationen.

„Es ist großartig, dass wir unsere Beziehung mit SAP nicht nur fortsetzen, sondern sogar noch ausbauen”, erklärt Anders Truelsen, Managing Director TomTom Licensing Business Unit. „Dank der neuen ortsbezogenen Leistungen in den Applikationen von SAP, können SAP-Kunden nun in dem Vertrauen auf die von TomTom bereitgestellten Adressen und Geo-Informationen, damit beginnen, in die Power of Location zu investierten und ihr zum Durchbruch zu verhelfen.”

„Die Standorterkennung liefert Unternehmen die neue Innovationen und Geschäftsmodelle auf Basis von Technologien, wie dem Internet der Dinge oder Industrie 4.0 voranbringen wollen, zusätzliche, wichtige Erkenntnisse. SAP investiert innerhalb seiner Lösungen in eine bedeutende Möglichkeit, um bestehende Daten nativ zu ergänzen und mit einem Mehrwert zu versehen. Dieses Abkommen hilft uns, diese Ziele zu erreichen”, sagt Philip On, VP Product Marketing, EIM Solutions, SAP. „Durch die Zusammenarbeit mit TomTom engagieren wir uns bei der Bereitstellung von strategischen, standortbezogenen Innovationen, die zukünftiges Wachstum unterstützen.”

Quelle: TomTom