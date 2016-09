Düsseldorf – Taulia, der führende Anbieter für Financial Supply Chain Lösungen, gab heute einen Rekord für die erste Geschäftsjahreshälfte bekannt. Dabei konnten die Abschlüsse im zweiten Quartal, im Vergleich zum Referenzzeitraum im Vorjahr, mehr als verdoppelt werden. Mit nun mehr als 1.000.000 Einkäufer-zu-Lieferanten Verbindungen, wurden über die Taulia Plattform zwischen dem 01. Februar und dem 31. Juli diesen Jahres mehr als 30 Milliarden US Dollar Transaktionsvolumen abgewickelt.

Im ersten und zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte Taulia eine große Zahl an weltweit bekannten und führenden Unternehmen als Kunden gewinnen, wie zum Beispiel Kimberly Clark, Airgas und Bacardi-Martini. Taulia hat seit der Gründung in 2009 keinen Kunden verloren und schafft somit eine „Customer Retention Rate“ von 100%. Durch die neuen Kunden kommen ca. 68.500 neue Lieferanten auf die Taulia Plattform, was die Skalierbarkeit der Lösung und die herausragende Lieferantenfokussierung unterstreicht. Alleine in diesem Jahr konnten bereits mehr als 1.4 Milliarden US Dollar an vorzeitigen Zahlungen für Lieferanten bereit gestellt werden. Somit schafft es Taulia das Working Capital der Einkäufer zu optimieren und gleichzeitig die Liquidität bei den Lieferanten abzusichern.

„Die Bedeutung unserer neuen Kunden und ihrer Lieferanten in unserem Netzwerk ist immens“, sagt Cedric Bru, CEO bei Taulia. „Eine Millionen Einkäufer-zu-Lieferanten Verbindungen auf unserer Plattform erlauben uns das Working Capital von Einkäufern und Lieferanten gleichermaßen zu optimieren. Die einkaufenden Unternehmen auf unserer Plattform merken, dass ihr Erfolg unmittelbar mit dem Erfolg ihrer Lieferanten zusammenhängt. Durch den kollaborativen Ansatz und dem für beide Partien lukrativen Angebot, werden die Beziehungen gestärkt und bisher wurde bereits ein ökonomischer Mehrwert von mehreren Milliarden Dollar weltweit realisiert.

Dieses Jahr gelang es Taulia neben der Kundenbasis auch das Partnernetzwerk weiter auszubauen. Innovative und beratende Unternehmen wie Exostar und Ciber helfen Unternehmen weltweit, über unterschiedliche Industrien hinweg, bei der Modernisierung ihrer IT Infrastruktur und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Diese Partnerschaften ermöglichen Taulia den Zugang zu neuen Märkten, in denen die abgestimmten Lösungen die speziellen Bedürfnisse der Unternehmen in den jeweiligen Industrien adressieren.

„Durch die Partnerschaft mit Taulia, dem führenden Anbieter im Bereich Supply Chain Finance, ist es Exostar möglich, unseren Kunden eine Lösung anzubieten, die es nicht nur schafft ihr Working Capital besser zu verwalten, sondern auch Lieferanten einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu Kapital zu ermöglichen, um so ihren Cash-Flow zu optimieren. So wird die gesamte Wertschöpfungskette unserer Kunden gestärkt“, sagt Doug Russell, Vice President Supply Chain Solutions bei Exostar.

Ein weiterer Wachstumstreiber von Taulia sind die etablierten Partnerschaften mit dem führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen wie der KPMG.

„Unternehmen brauchen eine effektive Working Capital Strategie, um in Zeiten von Unbeständigkeit und Wandel agil reagieren zu können“, sagt Samir Khushalani, Leader für KPMG’s Supply Chain and Procurement Practice in der Region Americas. „Taulia’s markterprobte Plattform für Lieferantenfinanzierung und dynamischer Diskontierung, gepaart mit der der langjährigen Erfahrung von KPMG im Bereich der Working Capital Optimierung und der Einführung von Supply Chain Finance Programmen, schafft einen messbaren Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden.“

Dieses Momentum unterstreicht die starke Marktposition von Taulia, die von Konzernen wie Coca-Cola, PayPal und Hallmarkt geschätzt wird. Durch innovative Financial Supply Chain Technologie hilft Taulia diesen Unternehmen bei der Realisierung ihrer Working Capital- und Wachstumszielen, insbesondere in Zeiten von turbulenten Markt Dynamiken.

Quelle: Taulia GmbH