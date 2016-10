Hamburg – Sprinklr, eine der weltweit führenden Social-Media-Management-Plattformen, gibt heute seine Partnerschaft mit dem Hamburger SV bekannt. Der norddeutsche Traditionsverein integriert Sprinklr ab sofort umfassend in seine Social-Media-Kanäle, um seine Aktivitäten in den sozialen Netzwerken zu professionalisieren. Die HSV-Fans sollen mit der Hilfe von Sprinklr über alle digitalen Kanäle hinweg authentisch und einheitlich angesprochen und in das Zentrum des Geschehens gestellt werden.

Im Rahmen der Partnerschaft wird das Core-Modul von Sprinklr in die Social-Media-Kanäle des HSV implementiert. Aktuell erreicht das Bundesliga-Urgestein über seine Social-Media-Kanäle mehr als 2 Millionen Fans. Mit Hilfe von Sprinklr möchte der HSV seine Zielgruppe über alle digitalen Kanäle hinweg noch effektiver ansprechen, zukünftig weitere Abteilungen einbinden und eine einheitlich konsistente Erlebnis-Plattform für seine Fans schaffen. Der Schwerpunkt wird sein, die digitale Fanbasis weiter auszubauen und besser bedienen zu können, zum Beispiel bei Anfragen. Durch die Verknüpfung von CRM-Daten mit den Social-Media-Profilen der Fans, möchte der HSV in Zukunft außerdem einen umfassenden Überblick über seine Zielgruppen gewinnen. Die HSV-Fans sollen so individuell und anhand ihrer Bedürfnisse skalierbar angesprochen werden und via dem HSV-Online-Angebot sowie im Stadion besser bedient werden können.

„Unsere sozialen Kanäle sollen durch Sprinklr einen strategischen Stellenwert bekommen. Wir wollen herausfinden, was genau in der sozialen Welt über den HSV berichtet wird, um so noch besser auf die Wünsche unserer Fans eingehen zu können. Sprinklr ermöglicht es uns, Inhalte genau zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Zielgruppe zu adressieren und alle Kanäle aus einer Plattform bedienen zu können“, so Oliver Poppelbaum, Bereichsleiter Digital, Sales & CRM / Prokurist beim Hamburger SV.

„Fans sind Individuen und keine Datensätze. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Hamburger SV mit der Unterstützung von Sprinklr dazu beitragen wird, die Bedürfnisse seiner Social Media und digitalen Fans besser bedienen zu können. Im Übrigen wird der HSV dadurch seine digitalen Aktivitäten gewinnbringend optimieren und somit einen höheren quantifizierbaren ROI erreichen“ sagt Torsten Michely, Director of Sales DACH bei Sprinklr.

