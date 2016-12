Auch wenn das Sauerland zu den sichersten Regionen in Deutschland zählt, werden Wohnungen und Eigenheime durch Schlösser gesichert. Das hält Einbrecher fern und garantiert die Sicherheit des Eigentums. Was aber, wenn der Schlüssel abhanden kommt oder nicht auffindbar ist?

Der Schlüsseldienst als Partner für die Sicherheit

Der versierte Detmolder Schlüsseldienst schlüsseldienst-detmold.de verfügt über vielseitige Erfahrungen und löst die unterschiedlichsten Probleme. Kunden, die sich versehentlich ausgesperrt haben wird zuverlässig und schnell geholfen. Durch die kurze Anfahrtszeit, die innerhalb Detmolds nicht mehr als 20 Minuten beträgt, sind die erfahrenen Mitarbeiter schnell zur Stelle. Auch in den verschiedenen Stadtteilen sorgt der Schlüsseldienst für ein sicheres Öffnen verschlossener oder zugefallener Türen. Die Kunden müssen nicht lange warten, bis der fachmännische Schlüsseldienst ihnen die Tür zum zuhause öffnet. Der inhabergeführte Fachbetrieb unter der Leitung von Herrn Goerke blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Sicherheitstechnik zurück. Dabei werden alle Türen schonend und sicher geöffnet. Auch komplizierten und neuartigen Schlössern sind die erfahrenen Mitarbeiter gewachsen. Es gibt kein Schloss, dass der Schlüsseldienst Detmold nicht öffnen könnte.

Fachmännische Leistungen

Durch das hohe technische Know-how der Schlüsseldienst Mitarbeiter entstehen an den Türen keine Schäden. Innerhalb weniger Minuten werden zugefallene Türen durch fachmännische Handgriffe wieder geöffnet. Den Preis für die Türöffnung erfährt der Kunde schon vor dem Einsatz, denn er erhält einen Kostenvoranschlag. Versteckte Kosten gibt es bei schlüsseldienst-detmold.de nicht. Die gut ausgebildeten Monteure verwenden ausschließlich hochwertige Zylinder und Schlösser der Marken Abus und Mr.Key.

Der Schlüsseldienst Detmold ist rund um die Uhr im Einsatz

Beim schlüsseldienst-detmold.de sind die Kunden rund um die Uhr in besten Händen. Das Leistungsspektrum umfasst Türöffnungen im 24 Stunden Notdienst. Außerdem kümmert sich der versierte Schlüsseldienst um Tresor-Öffnungen, sowie Garagen- und PKW-Türöffnungen. Als Spezialist für Sicherheitstechnik berät der versierte Schlüsseldienst die Kunden bei allen Sicherheitsfragen.

Eine Sicherheitsberatung durch den Schlüsseldienst bietet effizienten Einbruchschutz

Ob man in Urlaub fährt oder das Zuhause zu beruflichen Zwecken verlässt, ein guter Einbruchschutz bewahrt das Eigenheim und die Wertgegenstände vor dem Zugriff Unbefugter. Einen besonderen Service bietet der in Sicherheitsfragen und Einbruchschutz kompetente Schlüsseldienst Detmold seinen Kunden an. Diese können von einer kostenlosen Sicherheitsberatung im eigenen Heim profitieren. Bei einem Ortstermin in der Wohnung des Kunden überprüfen die professionellen Mitarbeiter die Räumlichkeiten hinsichtlich eines effizienten Einbruchschutzes. Die Risiken werden erkannt und der Kunde erfährt, wie er sein Haus und das Eigentum am besten schützen kann. Oft liegen die Schwachstellen an ungesicherten Fenstern oder Kellertüren. Zur Einbruch-Prävention empfiehlt der Schlüsseldienst die Informationen auf der Internetseite der Polizei zu beachten.

Gemeinsam mit dem Kunden wird ein Sicherheitskonzept erstellt. Die passende Sicherung kann sofort montiert werden. Im Bereich Einbruchsschutz hält der Schlüsseldienst Detmold effiziente Sicherheitsmaßnahmen für die Kunden bereit. Das Unternehmen bietet Tür- und Fenstersicherungen, Schließanlagen, Panzerriegel, Querriegel und Sicherheitszylinder sowie Zusatzsicherungen an. Die Mitarbeiter des Schlüsseldienstes kennen sich auch mit Alarmanlagen bestens aus und beraten die Kunden über die individuellen Möglichkeiten.