München – Eine günstige und zuverlässige Zahnzusatzversicherung für jedermann – mit diesem Ziel launcht eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der ProSiebenSat.1 Digital als Vermarktungspartner die Zahnzusatzversicherung „SmileProtect – Ihre Zahnversicherung“. Versicherungspartner ist die erfahrene und mehrfach ausgezeichnete HanseMerkur aus Hamburg. Neben einer Kostenübernahme von bis zu 100 Prozent sowie unkomplizierten und transparenten Tarifen punktet „SmileProtect“ mit einem guten Service. Auch Stiftung-Warentest ist überzeugt und vergibt (Ausgabe 11/2016) für zwei der drei Tarife die Testnote „sehr gut“ (1,1) in der Kategorie Zahnzusatzversicherung.

Die Markteinführung von „SmileProtect – Ihre Zahnversicherung“ begleitet eine breit gefächerte Werbekampagne mit dem Slogan „Ganz entspannt beim Zahnarzt – mit SmileProtect, Ihrer Zahnversicherung“. Neben einem TV-Spot auf allen Sendern der ProSiebenSat.1-Gruppe runden Mobile Ads, Online und Social Media Aktivitäten die Kampagne ab.

Unkomplizierte und transparente Tarife mit Wechselbonus

Entscheidet sich ein Kunde für „SmileProtect“, hat er die Möglichkeit zwischen drei Tarifen zu wählen: „Good Smile“, „Better Smile“ und „Best Smile“. Diese unterscheiden sich in dem monatlichen Beitrag sowie dem Leistungsspektrum. So werden beispielsweise, abhängig von dem gewählten Tarif, die Kosten für Inlays und Implantate bis zu 90 Prozent, für Zahnersatz sogar bis zu 100 Prozent übernommen. Auch die Kostenübernahme von Zahnfüllungen, Zahnreinigungen und Zahnversiegelungen können in der Tarifwahl mit berücksichtigt werden. Zusätzlich erhält jeder Neukunde bei Abschluss einen Gutschein über 50 Prozent Rabatt auf ein ausgewähltes Sortiment hochwertiger elektrischer Zahnbürsten, wie der Philips Sonicare DiamondClean oder der Philips Sonicare FlexCare Platinum.

Quelle: ProSiebenSat.1 Media SE/HanseMerkur Versicherungsgruppe