Berlin/Neustadt an der Aisch – Nach dem mehrheitlichen Einstieg von Bregal Unternehmerkapital, einer Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf wachstumsstarke mittelständische Unternehmen, hat auch Project A Ventures in die Onlineprinters GmbH investiert. Der Berliner VC-Investor hat sich mit einem einstelligen Millionenbetrag an Onlineprinters beteiligt. Zudem tritt Project A-Gründer und -Geschäftsführer Dr. Florian Heinemann dem Firmen-Beirat bei. Als eine der führenden Onlinedruckereien Europas hat Onlineprinters im letzten Jahr mehr als 2,1 Milliarden Druckprodukte vom Flyer bis zum kompletten Messestand produziert. Das Unternehmen hat bisher 500.000 Kunden beliefert und beschäftigt über 600 Mitarbeiter. International tritt der E-Commerce-Player in über 30 Ländern unter der Marke Onlineprinters auf, in Deutschland ist die Firma unter dem Namen diedruckerei.de aktiv.

Project A Ventures ist als Venture-Capital-Unternehmen bekannt, welches seine Portfoliounternehmen durch die Einbringung der eigenen operativen Ressourcen noch erfolgreicher macht. Neben diversen Frühphasen-Invests hat Project A bereits mit der Beteiligung an anderen Branchen-Marktführern große Erfolge erzielt.

„Onlineprinters hat in den letzten Jahren durch ein beeindruckendes Wachstum überzeugt und ist auch international bereits in dutzenden Märkten vertreten. Mit unseren Experten können wir im Team eine weitere Verbesserung in den Bereichen Performance Marketing, CRM, Business Intelligence und Internationalisierung erreichen“, sagt Dr. Florian Heinemann, Gründer und Geschäftsführer von Project A. „Diese erneute, gemeinsame Investition mit einem erfahrenen Private-Equity-Partner sehen wir als Erfolgsrezept unseres operativen VC-Ansatzes.“

Dr. Michael Fries, Geschäftsführer der Onlineprinters GmbH, zum Einstieg des neuen Partners: „Mit unserem Mehrheitsinvestor Bregal Unternehmerkapital steht Onlineprinters ein Spezialist für exzellente Mittelständler zur Seite. Wir freuen uns, zusätzlich die E-Commerce-Experten von Project A als Gesellschafter begrüßen zu können. Damit haben wir alle Weichen für ein dynamisches Wachstum und die weitere Stärkung unserer Position als eines der führenden Unternehmen im europäischen Onlinedruck gestellt.“

Quelle: Project A Ventures/IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH/www.diedruckerei.de