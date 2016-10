Köln – planus media, der führende Spezialist für geobasierte Media- und Filialkommunikation sowie Innovator für Geomarketing-Lösungen in Deutschland, konnte 2015 sein Billing-Volumen um 20 Prozent auf rund 150 Mio. Euro steigern. 2016 rechnet das inhabergeführte Unternehmen mit einem zweistelligen prozentualen Zuwachs. Wachstumstreiber sind zum einen der Ausbau von Geomedia-Kompetenzen. Dafür wurden konsequent neue Abteilungen aufgebaut und Experten-Know-how gebündelt. Zum anderen wurden weitere innovative Geo- und Media-Tools entwickelt. „Wir investieren jährlich einen hohen sechsstelligen Betrag in unsere Datenbank. Inzwischen bieten wir die größte Geo- und Media-Datenbank Deutschlands. Auf dieser Basis identifizieren wir Zielgruppen exakt und steuern Kampagnen unserer Kunden umfeld- und zielgruppengenau aus“, berichtet Guido Bliss, Geschäftsführer planus media. Heute liefert das Kölner Unternehmen die Vernetzung und Auswertung von Smart Data sowie die Bewertung regionaler Media Performance bereits aus einer Hand.

planus media feiert in diesem Herbst sein 10-jähriges Jubiläum. In nur wenigen Jahren hat sich der einstige OoH-Spezialmittler zu einem führenden Dienstleister für Geoanalyse, Geomedia und Geomarketing-Software entwickelt. „Der Markt für regionale Medien hat sich stark gewandelt. Gerade die Digitalisierung und die Möglichkeiten große Datenmengen sinnvoll zu nutzen und zu verknüpfen, haben Einzug in unsere Planungsarbeit gehalten. Wir haben diese Trends schon früh erkannt und eine umfassende Mediadatenbank aufgebaut sowie unsere selbstentwickelte Software an den richtigen Stellen vernetzt“, resümiert Bliss. Bestes Beispiel ist das Media-Buchungssystem MBS für Händlerkampagnen. Dabei handelt es sich um ein eigens entwickeltes Geoinformationssystem und händlerspezifisches Buchungsportal für alle regionalen Medien, on- wie offline. Damit bietet planus media Filialkunden sämtliche Bausteine und Services für modernstes Geo-Marketing.

Auch in den nächsten Jahren will die Agentur weiter wachsen. Seit August sitzt planus media im Gerling-Quartier in Köln. „Als wir vor zehn Jahren in unserem ersten Büro in Gremberghoven gestartet sind, ahnten wir noch nicht, dass aus sieben Mitarbeitern bald 50 werden würden. Unser neuer Standort im Kölner Zentrum bietet genügend Raum für weitere Ausbaustufen“, betont Udo Raschendorfer, Mitgründer und Geschäftsführer der planus media.

Quelle: Rossner Relations