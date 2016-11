München – OnPage.org wurde am 08. November 2016 mit dem Deloitte Technology Fast 50-Award ausgezeichnet. Der Preis für die Wachstums­stärks­ten der Technologie­bran­che wird jedes Jahr von der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main verliehen.

Mit dem Technology Fast 50 Award zeichnet Deloitte jedes Jahr die 50 wachstumsstärksten Technologieunternehmen Deutschlands, gemessen am kumulativen Umsatzwachstum, in vier Kategorien aus. Der Award ist bereits eine feste Institution und eine etablierte Auszeichnung in der Technologie-Branche. In diesem Jahr zählt OnPage.org als Drittplatzierter zu den Gewinnern und hat damit bewiesen, dass Innovationen ein Erfolgsmotor für Unternehmen sind.

Die offizielle Award-Verleihung fand bereits am 08. November 2016 im Rahmen einer festlichen Preisverleihung im Gesellschaftshaus Palmengarten in Frankfurt am Main statt. Jan Hendrik Merlin Jacob (CTO) und Niels Doerje (Advisory Board Member) nahmen stellvertretend für das gesamte OnPage.org Team den Preis entgegen.

Für Geschäftsführer Andreas Bruckschlögl von OnPage.org ist der Erfolg bei den „Technology Fast 50 Awards“ etwas ganz Besonderes: „Die Auszeichnung mit dem Deloitte Technology Fast 50 Award sehen wir als Lohn für unsere gemeinsamen Anstrengungen im Unternehmen. Aber innovativ zu sein, heißt auch, sich nicht auf den Lorbeeren auszuruhen. Deshalb feiern wir heute – und tüfteln morgen wieder an neuen Ideen.“

Die drei Erstplatzierten jeder Preiskategorie sowie der Sonderpreisträger „Innovation“ erhielten individuelle, eigens von der Münchner Akademie der bildenden Künste gestaltete Preisskulpturen. Zusätzlich wurden die Rising Stars, der Sustained Excellence Award und der Sonderpreis Innovation vergeben. Preisträger des Technology Fast 50 Awards bauen ihre Erfolgsbasis auf neue Technologien und sind die am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branchen IT, Kommunikation und Life Science.

Quelle: OnPage.org GmbH/Deloitte GmbH