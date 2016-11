München – Das im Jahr 2006 von Michael Hollauf und Till Vollmer gegründete Software-Unternehmen MeisterLabs (www.meisterlabs.com) ist mit seinen beiden Lösungen MindMeister und MeisterTask am Weltmarkt höchst erfolgreich. MindMeister (www.mindmeister.com) ist ein Online-Mindmap-Tool, mit dem Ideen visualisiert, entwickelt und mit anderen geteilt werden können. Bereits mehr als fünf Millionen Menschen verwenden den preisgekrönten Mindmap-Editor zum Brainstormen, Notizen machen und Projekte planen. MindMeister ist komplett webbasiert und funktioniert mit Windows, Mac OS und Linux auf allen gängigen Endgeräten.

MeisterTask (www.meistertask.com) ist ein intuitives Multiplattform-Kollaborationstool, das effizientes und modernes Taskmanagement ermöglicht. Mit MeisterTask können Teams ihre Aufgaben in optisch ansprechenden, flexiblen Projekten organisieren und verwalten. Der Workflow lässt sich perfekt anpassen und wiederkehrende Schritte können automatisiert werden.

Michael Hollauf, CEO von MeisterLabs, hat mit seinem 25köpfigen Team in den vergangenen zehn Jahren viel erreicht: „MindMeister ist mit rund 5,5 Millionen weltweiten Usern unser Flaggschiff. MeisterTask, das wir erst im Jahr 2015 gelauncht haben, hat immerhin schon knapp 700.000 Nutzer. Mit MindMeister und MeisterTask helfen wir Unternehmen und Personen rund um den Globus, ihre Brainstorms und visuellen Pläne direkt in agile Projekte umzuwandeln.“

Zu den Kunden zählen u.a. international agierende Konzerne, wie z.B. SAP, Oracle, Philips und CNN, sowie Universitäten, Schulen und Privatnutzer. Beide Software-Lösungen von MeisterLabs werden mit einem Freemium-Modell angeboten. Während die Basisversion jeweils gratis ist und erste Schritte ermöglicht, bieten die Premium-Versionen beliebte und nützliche Funktionen für Profis und Fortgeschrittene.

Auf den Erfolg seiner Software-Tools angesprochen, antwortet Hollauf: „Wir stellen die einfache und intuitive Nutzung an oberste Stelle. Erst dadurch können unsere User ihre Kreativität und Produktivität voll entfalten. Mit unseren Cloud-Services ermöglichen wir eine geräte- und ortsunabhängige Zusammenarbeit, die in einer ständig komplexer werdenden Welt jeden Tag ein Stück mehr an Bedeutung gewinnt.“

