Sankt Augustin – Unternehmerweiterbildung bietet das „Netzwerk Integrative Wirtschaftsförderung“ (NIW) mit Sitz in Bonn seit Jahren an. Das Netzwerk der Unternehmerschulen wächst seit Jahren. Ab Oktober 2016 gibt es nun auch eine Unternehmerschule in Sankt Augustin. Vor wenigen Wochen wurde zuletzt eine Unternehmerschule in Euskirchen gegründet.