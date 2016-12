Hamburg ‐ Im Vergleich der 15 größten deutschen Städte schließen die Verbraucher aus München die höchsten Kredite ab. Eine Studie des führenden Kreditvergleichsportals Finanzcheck.de zeigt, dass im Schnitt die Darlehen mit 17.686 Euro rund 49 Prozent höher sind als bei den Kreditnehmern aus Leipzig (11.895 Euro). Auch Dresdner nehmen vergleichsweise niedrige Kredite auf und liegen 2.707 Euro unter dem Gesamtdurchschnitt. Die beiden größten deutschen Städte Hamburg und Berlin belegen mit rund 14.000 Euro den 11. und 12. Platz im Kreditranking der 15 einwohnerstärksten Städte.

Durchschnittliche Kreditsumme in Leipzig mit unter 12.000 Euro am niedrigsten

Verbraucher von Finanzcheck.de aus den 15 einwohnerstärksten deutschen Städten haben im Zeitraum von Oktober 2015 bis September 2016 Darlehen in Höhe von durchschnittlich 14.771 Euro abgeschlossen. Am höchsten sind die Kreditsummen in München, Stuttgart und Düsseldorf. Die Kaufkraft ist in diesen Städten besonders hoch und auch für die Lebenshaltungskosten muss tief in die Tasche gegriffen werden: Die durchschnittliche Nettokaltmiete beträgt in München 20,74 €/m², in Stuttgart 12,80 €/m² und in Düsseldorf zahlt man 11,38 €/m².

Wesentlich geringere Kredite nehmen die Dresdner und Leipziger auf. Verbraucher aus der sächsischen Landeshauptstadt haben durchschnittlich eine Kreditsumme von 12.064 Euro über Finanzcheck.de abgeschlossen. In Leipzig ist die durchschnittliche Finanzierungssumme noch geringer ‐ 5.791 Euro unter der von den Kreditnehmern aus München. Ein möglicher Grund: Die geringe Kaufkraft und ein niedrigeres Gehalt als in den westdeutschen Metropolen.

Quelle: FFG Finanzcheck Finanzportale GmbH