Essen – Innovatives Design, informationsstarke Inhalte, intuitive Nutzbarkeit: Mit diesen und weiteren Stärken punktet der neue Internetauftritt www.koetter.de. Egal, ob Desktop-PC, Notebook, Tablet oder Smartphone: Die Webseiten sind für jedes Endgerät optimiert. So können sich Kunden, Interessenten und Bewerber schnell und bequem von jedem Standort aus über das umfassende Leistungsspektrum der KÖTTER Unternehmensgruppe informieren, die zu den Top 10 der Gebäudedienstleister in Deutschland zählt und größtes Familienunternehmen der Sicherheitsbranche ist.

Nutzerfreundliche Navigation und damit schnelles Auffinden der Inhalte, die sich konsequent an den täglichen Herausforderungen der jeweiligen Kundenzielgruppe orientieren, prägen den gesamten Auftritt. Ein Highlight in Sachen Visualisierung sind 3D-Grafiken, die das Portfolio für einzelne Branchen in neuer Form darstellen. Ob Automobilzulieferer, Industriekonzern oder Verkehrsgesellschaft: Kunden und Interessenten können sich anschaulich und mit wenigen Klicks über für sie relevante Angebote aus den Sparten Security, Cleaning, Personal Service und Facility Services informieren.

Diese Serviceorientierung setzt sich an anderen Stellen fort. Das Schulungsprogramm der eigenen Akademie ist übersichtlich aufbereitet und mit Informationen zu den jeweiligen Lehrgängen versehen. Weiterer Pluspunkt ist ein Login-Bereich, in dem sich Kunden, Bewerber und eigene Mitarbeiter für spezifische Informationen anmelden können.

Dem besonderen Stellenwert von Mitarbeiterrekrutierung und -bindung sowie Aus- und Weiterbildung wird darüber hinaus mit dem neuen Karriereportal Rechnung getragen. So können Bewerber eine stark vereinfachte Suche nutzen, die synonyme Begriffe erkennt. Ist keine passende Stelle vorhanden, ermöglicht der „Job-Alarm“ eine automatische E-Mail-Benachrichtigung über neu hinzukommende Angebote. Gleichzeitig gibt es im FAQ-Bereich Antworten auf häufig gestellte Fragen rund ums Thema Bewerbung. Den authentischen Charakter der Karrieremöglichkeiten unterstreichen Erfolgsgeschichten, in denen Mitarbeiter Einblick in ihren Werdegang gewähren.

Bei weltgrößter Sicherheitsmesse Ende September in Essen präsent

Von der Leistungs- und Innovationsstärke des seit mehr als 80 Jahren bestehenden Familienunternehmens können sich Kunden, Interessenten und Bewerber auch bei der weltgrößten Sicherheitsmesse „security 2016“ überzeugen, die vom 27. bis 30. September in der Messe Essen ihre Pforten öffnet. In Halle 2, Stand 2A40 stehen die Smart Security Solutions im Fokus, die von personeller Sicherheit und Sicherheitstechnik über Geld- & Wertdienste bis zu Risiko- und Gesundheitsmanagement reichen. Zur Leistungsschau gehören u. a. folgende Angebote: Professionelle Branchenlösungen, Zutrittskontrolle mit professioneller Leitstellensoftware, modernste Bargeldlogistik (u. a. KÖTTER Automaten-Service-Portal, neues Transportsicherungsgerät, mobiler Scanner und Schlüsseltresor), ein elektronisches Wachbuch KÖTTER SmartControl und eine Smartphone-App für die Reisesicherheit.

Quelle: KÖTTER GmbH & Co. KG Verwaltungsdienstleistungen