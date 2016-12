Erweiterung des Portfolios um Antriebssteuerung

Der Knorr-Bremse Konzern übernimmt das Geschäftsfeld Electrical Systems (Voss- loh Kiepe) von der Vossloh AG. Eine entsprechende Vereinbarung haben die beiden Unternehmen unterzeichnet. Mit der Akquisition erweitert der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen sein Angebot um moderne Antriebstechnologien für Schienen- und Nutzfahrzeuge.

Durch die Akquisition kann Knorr-Bremse die Vernetzung der Subsysteme weiter ausbauen und schafft somit einen gesteigerten Mehrwert für Fahrzeugbauer und Betreiber. Der Erwerb steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden.

„Mit der Übernahme von Vossloh Kiepe, die eine mehr als 100-jährige Erfahrung bei elektrischen Systemen für Schienenfahrzeuge hat, gehen wir den nächsten konsequenten Schritt in der erfolgreichen Entwicklung unseres Geschäfts“, sagt Klaus Deller, Vorstands- vorsitzender von Knorr-Bremse und zuständig für die Division Schienenfahrzeuge. „Für unsere Kunden stehen vor allem die technologischen Vorteile durch die Vernetzung der Subsysteme im Vordergrund“, so Deller weiter. „Neben unserem Systemportfolio für Schienenfahrzeuge wird auch unser Angebot im Bereich Systeme für Nutzfahrzeuge durch die Übernahme erweitert. Vossloh Kiepe als Systemanbieter für Elektrobusse bietet vor dem Hintergrund der zunehmenden Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen neue Wachstums- und Anwendungsmöglichkeiten in diesem Segment.“

Dr. h.c. Hans Martin Schabert, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG: „Mit dem Verkauf des Geschäftsfelds Electrical Systems hat Vossloh einen weiteren Meilenstein bei der Umsetzung seiner Konzernstrategie erreicht. Nach intensiven und langen Verhandlungen mit unterschiedlichen Interessenten haben wir mit Knorr-Bremse einen strategisch optimalen und finanzstarken Partner für Kiepe gefunden. Unter der Führung des künftigen Eigentümers werden sich für Kiepe große Chancen und neue Perspektiven für eine nachhaltig erfolgreiche Unternehmensentwicklung bieten.“

Vossloh Kiepe mit Sitz in Düsseldorf ist ein weltweit tätiger Anbieter elektrischer Antriebsausrüstungen. Zum Kundenkreis zählen die weltweit führenden Schienenfahrzeug- und Bushersteller. Das Unternehmen bietet effiziente Lösungen und ökologisch nachhaltige Konzepte für einen emissionsreduzierten öffentlichen Verkehr. Neben der umweltfreundlichen Antriebstechnik für Straßenbahnen, U-Bahnen und Regionalbahnen sowie Batterie-, Hybrid-, Wasserstoff-, Trolley- und In-Motion-Charging-(IMC)-Busse ist Vossloh Kiepe auf die Modernisierung von Schienenfahrzeugen spezialisiert. Das Unternehmen bedient mit seinen Produkten und Leistungen Verkehrsbetriebe, Staats- und Privatbahnen sowie deren Zulieferindustrie.

Vossloh Kiepe, eine 100%ige Tochter der Vossloh AG, erzielte im Geschäftsjahr 2015 mit rund 800 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 250 Mio. Euro. Die Vossloh AG ist ein weltweit führendes Bahntechnikunternehmen; Kerngeschäft ist die Bahninfrastruktur. Im Geschäftsjahr 2015 erzielte Vossloh (ohne das Geschäftsfeld Electrical Systems) mit circa 4.100 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 950 Mio. Euro.

Quelle: Knorr-Bremse AG