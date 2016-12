Rostock – Das Einkaufszentrum „Hanse Center“ in Rostock-Bentwisch hat zwei neue Mieter. Auf rund 2.000 Quadratmeter Grundstücksfläche betreibt die amerikanische Kette KFC ein Restaurant, 30 neue Arbeitsplätze werden dadurch geschaffen. Der Mietvertrag läuft über 15 Jahre. Es ist der erste KFC-Standort in Mecklenburg-Vorpommern.

Auf rund 500 Quadratmetern Fläche hat der Spezialist für Wohnaccessoires DEPOT ein neues Geschäft im Hanse Center eröffnet. Der Mietvertrag wurde über 10 Jahre geschlossen.

Das Hanse Center wurde 1995 eröffnet. Es verfügt über rund 64.000 Quadratmeter Nutzfläche auf einem 170.000 Quadratmeter großen Grundstück. 2.500 Parkplätze stehen zur Verfügung, 10 Fachmärkte sowie 40 Geschäfte bieten Waren und Dienstleistungen aller Art an. Das Einkaufszentrum steht vor den Toren Rostocks in Bentwisch an der Autobahn A19. Sein Einzugsgebiet erstreckt sich auf ganz Mecklenburg-Vorpommern, auch skandinavische Kunden kaufen hier ein.

Eigentümer ist die Hanse Holdings S.à.r.l. Betrieben wird das Einkaufszentrum im Auftrag der Eigentümer durch RT Facility Management GmbH & Co. KG.

Quelle: Ummen Communications