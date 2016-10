Rosenheim – Die GN Gruppe stärkt ihre einzigartige Positionierung in den Bereichen intelligente Sound-Lösungen und Hearables, indem sie sich auf die Expertisen ihrer Tochterfirmen, der bekannten Marken Jabra und ReSound, fokussiert. Neue Logos und ein rundumerneuerter Gesamtauftritt spiegeln die gemeinsamen Stärken auch nach außen wider. Der Technologie-Konzern zeigt auf diese Weise, dass er die wachsenden Anforderungen des Marktes in Zukunft zielgenau bedienen und Kunden intelligente Audio-Lösungen der neuesten Generation sowie smarte Hörgeräte liefern kann.

Mit der Verbindung innovativer Jabra-Headsets und smarter Hörgeräte-Technologie von ReSound ist die GN Gruppe ein einzigartiger Innovationsführer ihrer Branche. Seit 147 Jahren entwickelt das dänische Unternehmen GN Store Nord die Welt der Kommunikation kontinuierlich weiter. Bereits 1872 baute die damalige Great Northern (GN) Telegraph Company die erste Telegrafen-Verbindung zwischen Europa und Asien. Heute ist die GN Gruppe ein weltweit führender Anbieter intelligenter Audio-Lösungen, mit denen das Leben besser klingt.

Die neue GN Gruppe: Gerüstet für intelligente Audio-Lösungen der Zukunft

GN gestaltet die Herausforderungen sich schnell wandelnder Märkte aktiv mit: Als einziges Unternehmen vereint GN mit seinen Marken-Flaggschiffen Jabra und ReSound umfassendes Wissen aus der Headset- und Hörgeräte-Branche und setzt es in neuen Technologien um. Zu den Kernkompetenzen der starken Flaggschiff-Marken Jabra und ReSound gehören langjähriges Know-how in den Bereichen Audiologie, Sound-Anwendungen, schnurlose Technologien, Konnektivität und Miniaturisierung. Dadurch positioniert sich GN erfolgreich in den aufstrebenden Märkten für Hearables und intelligente Audio-Lösungen und wird diese in Zukunft noch besser bedienen können.

Dank dieser gebündelten Kompetenzen entwickelt Jabra intelligente Audio-Lösungen auf Basis medizinischer und langjähriger Expertise im Bereich Sound. Das Ergebnis sind unter anderem absolut schnurlose Produkte der neuesten Generation mit innovativen Leistungsmerkmalen wie einem integrierten Herzfrequenzmesser oder aktiver Geräuschunterdrückung, die einen echten Mehrwert bieten. Sie unterstützen Nutzer im Büro, im Contact Center, unterwegs, beim Sport und in der Freizeit dabei, produktiver zu arbeiten, tragen zum Wohlbefinden bei oder lassen einfach das Leben besser klingen. Diese Erfahrungen fließen auch in die Entwicklung neuer ReSound-Produkte ein und schaffen damit eine Win-Win-Situation für beide Sparten.

Neuer Markenauftritt für GN Audio und GN Hearing

Um ihre gemeinsamen Stärken auch nach außen hin sichtbar zu machen, hat die GN Gruppe ihren Gesamtauftritt erneuert: Ein neues Corporate Design inklusive neuer Logos spiegelt das vielfältige Portfolio der Gruppe wider und zeigt Nutzern zugleich den Mehrwert der Marken auf. In diesem Kontext nahm der Konzern auch eine Umbenennung seiner Sparten vor: Der Headset-Experte GN Netcom A/S mit Sitz in Dänemark trägt ab sofort den Namen GN Audio A/S und vertreibt seine Produkte weiterhin unter dem Markennamen Jabra. Analog dazu wurde die dänische GN ReSound A/S in GN Hearing A/S umbenannt. Neben der führenden Hörgeräte-Marke ReSound gehören zu ihr auch andere fachspezifische Marken wie Beltone und Interton.

