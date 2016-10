Schloß Holte-Stukenbrock – In den vergangenen 25 Jahren habe sich der Markt und auch die Anforderungen an die IT geändert und weiterentwickelt, aber einiges sei in dieser Zeit auch gleich geblieben: „Unserer Unternehmensphilosophie sind wir stets treu und verpflichtet geblieben. Wir legen Wert darauf, einen umfassenden Betreuungsansatz zu bieten und sämtliche IT-Leistungen zur Sicherstellung der permanenten Betriebsbereitschaft aus einer Hand zu liefern. Der Kunde soll sich bei uns nicht um die Technik oder die Funktionalität einzelner Programme kümmern müssen. Er erhält vielmehr eine Lösung, die genau auf seine bestehende Infrastruktur und seinen strategischen Fokus ausgerichtet ist“, erklärt LANOS Gründer und Mitgeschäftsführer Hans-Jürgen Fockel. „Bei den heutigen, immer komplexer werdenden Autos beispielsweise nehmen Assistenzsysteme dem Fahrer immer mehr Aufgaben ab, so dass er sich schließlich voll und ganz auf das Fahren konzentrieren kann. Nach diesem Prinzip übernehmen wir für unsere Kunden das Management ihrer IT-Prozesse.“

Das Systemhaus LANOS arbeitet strikt nach dem Motto „LANOS – Wir machen IT für Menschen“ und bietet individuelle IT-Lösungen auf höchstem Niveau, die die tägliche Arbeit unterstützen und nicht belasten. Mit gestaffelten Service-Level-Agreements wird LANOS jedem Betreuungsbedarf gerecht und setzt individuelle strategische Unternehmensziele mit messbarem MEHRwert für ihre Kunden um. IT-Ousourcing oder Managed Services, die Auslagerung von der IT an externe Dienstleister, vor 10 Jahren bei mittelständischen Unternehmen noch mit Skepsis diskutiert und Pionierarbeit für Firmen wie LANOS, ist heute durch die Entwicklung der Cloud eine gängige Firmenstrategie.

Quelle: LANOS Computer GmbH & Cie KG/trendlux pr GmbH