Köln – Die Premiere ist mehr als geglückt – die digitale Imageaktion der Gothaer Versicherung „Dein sorgenfreier Moment“ konnte in den ersten Wochen mit einer sehr weiten Verbreitung und hohen Beteiligung punkten. Bisher wurden bereits über 900 sorgenfreie Momente im Rahmen der Aktion geteilt – Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Wie funktioniert die Aktion?

Jeder kann den eigenen sorgenfreien Augenblick – ob per Bild oder Video – auf der Gothaer Seite www.deinmoment-gothaer.de posten oder auf den Social Media-Plattformen wie Facebook, Instagram unter dem Hashtag #deinMoment teilen. Die Botschaft und zahlreiche sorgenfreie Momente werden über Werbebanner, Foren, Blogs multipliziert und verbreitet.

Großes Interesse und positives Echo in sozialen Medien

Die Gothaer hat mit dieser Aktion erstmals eine integrierte digitale Imagekampagne umgesetzt. . „Wir freuen uns, dass die Imageaktion auf ein derart großes Interesse und positives Echo stößt. Wir haben bisher so viele persönliche Beiträge erhalten – eine grenzenlose Vielfalt an sorgenfreien Alltagsmomenten!“, freut sich Stephanie Hennig, Leiterin Marke und Kampagne . „Unser besonderer Dank gilt auch der Werbeagentur Berger Baader Hermes GmbH (BBH) aus München, die die Imageaktion entwickelt hat und umgesetzt.“

Auch die Agentur ist mehr als glücklich über den Erfolg: „Wir sind sehr stolz, dass die Aktion so hervorragend funktioniert. Die einbindende und digitale Imagewerbung trägt dazu bei, die Marke Gothaer modern und sympathisch darzustellen,“ betont Matthias Berger, Managing Partner BBH. „Eine Aktion, die auch dem Agenturteam eine Menge Spaß macht.“ Der Mediapart wird von dem langjährigen Agenturpartner der mediascale mbh & Co.KG ebenfalls aus München betreut.

Aktion geht weiter

Bis Ende November soll die Aktion im Netz für Aufmerksamkeit sorgen. Die zentrale Botschaft der Aktion lautet: „Tschüss Sorgen. Hallo sorgenfreier Augenblick.“ Dabei setzt die Aktion voll auf mobile: Die unbeschwerten, sorgenfreien Momente hält jeder auf seinem Smartphone fest. Die Gothaer bringt diese mit der neuen Aktion wieder ins Gedächtnis und ruft dazu auf, Fotos und Videos zu posten, zu kommentieren und zu liken.

Mit jedem Beitrag eine Spende– Tickets für exklusives Clubkonzert zu gewinnen

Zusätzlich möchte die Gothaer aber auch selbst „sorgenfreie Momente“ schaffen: Für jeden eingereichten Beitrag geht eine Spende an die „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“. Unter allen Teilnehmern werden je zwei Tickets für die „Gothaer Nacht der sorgenfreien Momente“ am 5. November in Köln verlost – ein exklusives Clubkonzert mit dem Sänger und Songwriter MAXIM als Live-Act. Außerdem werden an diesem Abend die schönsten sorgenfreien Momente prämiert und die gesamte Spendensumme an Wolfram Kons von der „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern“ überreicht. Teilnahmeschluss der Ticket-Verlosung ist der 16. Oktober 2016.

Quelle: Gothaer Finanzholding AG